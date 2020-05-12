Беременных россиянок призвали шить себе маски перед посещением врача

Вадим Карасев

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Краснодарском крае в условиях пандемии коронавируса беременных жительниц призвали шить себе макси перед посещением врача женской консультации, если они не смогут приобрести средства индивидуальной защиты. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения региона Валерий Козлов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Он подчеркнул, что посещение медучреждений без средств защиты невозможно, а в местах розничной торговли маски могут отсутствовать. В этом случае женщины могут «самостоятельно изготовить медицинскую маску из марли или ткани для многократного использования с последующей стерилизацией».

Козлов добавил, что в случае необходимости медработник может приехать к пациенту на дом.

Чиновники Краснодарского края не в первый раз призывают жителей региона к самостоятельному изготовлению средств индивидуальной защиты. Так, ранее заместительница главы краевого Минздрава Валентина Игнатенко во время онлайн-конференции с врачами региональных больниц отчитала медиков за отсутствие бахил и нежелание самостоятельно их шить в условиях пандемии коронавируса. По мнению чиновницы, изготовить бахилы самостоятельно совсем не сложно — «две тряпочки сшить».