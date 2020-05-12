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Без косметики и счастливая. Жади из «Клона» умилила архивными кадрами с детьми

Без косметики и счастливая. Жади из «Клона» умилила архивными кадрами с детьми
Джованна Антонелли часто делится семейными кадрами. В личном блоге актриса опубликовала архивные снимки с еще маленькими близняшками. На фото звезда «Клона» кормит детей грудью.

44-летняя Джованна Антонелли призналась, что скучает по временам, когда она находилась в интересном положении. В честь Дня матери, который отмечают за границей 10 мая, актриса поделилась с поклонниками трогательными кадрами, отметив, что с удовольствием повторила эти моменты из прошлого. «Любовь переворачивает все в жизни! Ну, сколько же любви на этих фото!» — подписала публикацию звезда «Клона».

Поклонники тут же засыпали Джованну комплиментами. Они подчеркнули, что актриса прямо сияет от счастья. «Боже мой, почти 10 лет прошло, а ты не изменилась!»; «Какие вы прекрасные, очень красивые!»; «Самые важные воспоминания в жизни каждой женщины!» — эмоционально отреагировали фанаты.

К слову, дочкам-близняшкам Антонелли в октябре исполнится десять лет. Звезда не раз заявляла, что считает себя прекрасной матерью и старается во всем поддерживать детей.

Напомним, актриса состоит в незарегистрированных отношениях с режиссером Леонарду Ногейра. Пара познакомилась в 2009 году на съемках, а уже через год стала родителями. От предыдущих отношений с коллегой по сериалу «Клон» Джованна воспитывает сына Пьетро, которому в конце мая исполнится 15 лет.

С бывшим мужем Мурилу Бенисиу артистка сохранила теплые чувства. Экс-возлюбленные часто обсуждают вопросы воспитания наследника. «У нас разделенное опекунство, то есть мы принимаем все важные моменты вместе. Я в чудесных отношениях с Джованной. Могу видеть Пьетро каждый день. Забираю его из школы, везу к себе домой, мою его, мы спим вместе. Домой к маме он едет только вечером», — делился актер, сыгравший Лукаса.

Отметим, что после развода с Мурилу Джованна познакомилась с бизнесменом Роберто Локашио. В 2007-м актриса вышла за него замуж, однако союз продлился всего четыре месяца.

Фото: Legion-Media, Instagram

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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