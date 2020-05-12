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Богатые люди попали в ловушку из-за коронавируса

Богатые люди попали в ловушку из-за коронавирусаФото: Steven Watt / Reuters

Пандемия коронавируса и закрытие границ по всему миру привели к тому, что богатые люди попали в финансовую ловушку. Они не могут вернуться на родину и рискуют стать резидентами других стран, где налоговые ставки гораздо выше. Об этом пишет Bloomberg.

Налоговым резидентом человек становится в том случае, если проводит в стране более шести месяцев, хотя влияют такие факторы, как история поездок, источники дохода и расположение дома. Австралия, Великобритания и Сингапур уже выпустили руководства для тех, кто попал в ловушку из-за вируса и боится проблем с налогами.

Ситуация осложняется тем, что у каждого государства свои законы в этой сфере. В США учитывается, сколько времени иностранец провел в стране за три года, в Германии — за четыре года, а в Ирландии — за два. Решение налоговых проблем будет сложным и дорогостоящим процессом для многих, считают эксперты.

Адвокат Withersworldwide по работе с частными клиентами Пол Скзудло уверен, что сложившаяся ситуация повлияет на пенсионные счета, трастовые и имущественные договоренности. Пандемия также сорвала планы тех бизнесменов, которые надеялись переехать в этом году в страну с более низкими налоговыми ставками.

Когда страны вновь откроют свои границы, богатые люди могут столкнуться с желанием правительств компенсировать экономические затраты, вызванные вирусом, за счет поступления от налогов. Генеральный директор BlackRock Inc. Ларри Финк ожидает повышения налоговых ставок в США для юридических и физических лиц.

Богатейший человек планеты, основатель Amazon Джефф Безос, в 2020 году заработал 24 миллиарда долларов на фоне пандемии коронавируса. Состояние двух других бизнесменов из топ-3 сократилось: основатель Microsoft Билл Гейтс обеднел на 8,4 миллиарда долларов, а глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно потерял 28 миллиардов долларов.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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