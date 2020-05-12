Более 19 тысяч древних предметов было конфисковано у нелегальных торговцев

Вадим Карасев

Совместная операция, предпринятая Интерполом, Европолом, Всемирной таможенной организацией и полицейскими силами 103 государств позволила конфисковать на нелегальном рынке древностей более 19 000 артефактов, от золотой маски из доколумбовой Америки до древнеримских статуэток. 101 контрабандист был арестован. В результате этого сложного глобального сотрудничества было начато 300 отдельных расследований.

Секретные операции «Афина II» и «Пандора IV» проводились осенью 2019 года. Но, как сказано в заявлении Интерпола, по «оперативным причинам» об их результатах официально сообщается только теперь. В предшествующие годы Интерпол провел операции «Пандора I–III», в ходе которых удалось вернуть 62 500 древних артефактов, а в ноябре 2019 года было объявлено о возвращении 10 000 предметов в результате операции «Ахей».

Совместная операция была направлена против международных сетей нелегальной торговли предметами искусства, куда поступают артефакты из стран, охваченных войнами, или же украденные из музее или добытые в ходе незаконных раскопок. В одном из случаев действия колумбийской и испанской полиции привели к обнаружению золотой маски и нескольких золотых статуэток в мадридском аэропорту Барахас. Маска была изготовлено в Тумако, недалеко от современной границы Колумбии и Эквадора. На рубеже нашей эры в этих местах существовала традиция изготовления объемных изображений из листового золота. Последующие обыски в Боготе дали еще 242 украденных артефакта доколумбовых цивилизаций — это стало крупнейшим изъятием предметов культурного наследия на черном рынке в истории страны. В Аргентине федеральные полицейские силы изъяли 2500 древних монет, расследуя одну онлайн-продажу. Второе место в конфискации старинных монет заняла полиция Латвии, обнаружившая 1375 монет. В Кабуле афганские таможенники перехватили 971 предмет, который хотели перевести в Стамбул. Важной частью операций стало «киберпатрулирование», организованное отделом по охране культурного наследия службы карабинеров Италии. Отслеживание онлайн-продаж позволило обнаружить 8670 украденных артефактов.

«Сотни арестов и начатых уголовных дел, тысячи изъятых предметов должны стать тревожным сигналом для властей и для мира искусства, — говорит основатель некоммерческой организации Antiquities Coalition Тейлор Дафо в комментарии для Artnet News. — Это критическое напоминание о том, что, когда дело доходит до древнего искусства, покупатели должны остерегаться».

«Количество арестов и предметов показывает масштабы и глобальный охват незаконной торговли культурными артефактами, где каждая страна с богатым наследием оказывается потенциальной целью, — сообщил генеральный секретарь Интерпола Юрген Сток. — Если учесть значительные суммы денег и секретность транзакций, это также открывает возможности для отмывания денег и мошенничества, а также для финансирования сетей организованной преступности».