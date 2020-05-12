Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Более 19 тысяч древних предметов было конфисковано у нелегальных торговцев

Более 19 тысяч древних предметов было конфисковано у нелегальных торговцев

Совместная операция, предпринятая Интерполом, Европолом, Всемирной таможенной организацией и полицейскими силами 103 государств позволила конфисковать на нелегальном рынке древностей более 19 000 артефактов, от золотой маски из доколумбовой Америки до древнеримских статуэток. 101 контрабандист был арестован. В результате этого сложного глобального сотрудничества было начато 300 отдельных расследований.

Секретные операции «Афина II» и «Пандора IV» проводились осенью 2019 года. Но, как сказано в заявлении Интерпола, по «оперативным причинам» об их результатах официально сообщается только теперь. В предшествующие годы Интерпол провел операции «Пандора I–III», в ходе которых удалось вернуть 62 500 древних артефактов, а в ноябре 2019 года было объявлено о возвращении 10 000 предметов в результате операции «Ахей».

Совместная операция была направлена против международных сетей нелегальной торговли предметами искусства, куда поступают артефакты из стран, охваченных войнами, или же украденные из музее или добытые в ходе незаконных раскопок. В одном из случаев действия колумбийской и испанской полиции привели к обнаружению золотой маски и нескольких золотых статуэток в мадридском аэропорту Барахас. Маска была изготовлено в Тумако, недалеко от современной границы Колумбии и Эквадора. На рубеже нашей эры в этих местах существовала традиция изготовления объемных изображений из листового золота. Последующие обыски в Боготе дали еще 242 украденных артефакта доколумбовых цивилизаций — это стало крупнейшим изъятием предметов культурного наследия на черном рынке в истории страны. В Аргентине федеральные полицейские силы изъяли 2500 древних монет, расследуя одну онлайн-продажу. Второе место в конфискации старинных монет заняла полиция Латвии, обнаружившая 1375 монет. В Кабуле афганские таможенники перехватили 971 предмет, который хотели перевести в Стамбул. Важной частью операций стало «киберпатрулирование», организованное отделом по охране культурного наследия службы карабинеров Италии. Отслеживание онлайн-продаж позволило обнаружить 8670 украденных артефактов.

«Сотни арестов и начатых уголовных дел, тысячи изъятых предметов должны стать тревожным сигналом для властей и для мира искусства, — говорит основатель некоммерческой организации Antiquities Coalition  Тейлор Дафо в комментарии для Artnet News. — Это критическое напоминание о том, что, когда дело доходит до древнего искусства, покупатели должны остерегаться».

«Количество арестов и предметов показывает масштабы и глобальный охват незаконной торговли культурными артефактами, где каждая страна с богатым наследием оказывается потенциальной целью, — сообщил генеральный секретарь Интерпола Юрген Сток. — Если учесть значительные суммы денег и секретность транзакций, это также открывает возможности для отмывания денег и мошенничества, а также для финансирования сетей организованной преступности».

# Новости на сегодня
По материалам: polit.ru

Последние новости

Беременных россиянок призвали шить себе маски перед посещением врача
Беременных россиянок призвали шить себе маски перед посещением врача
Вирус лишает работы, антитела — дискриминируют: «Игра в русскую рулетку»
Вирус лишает работы, антитела — дискриминируют: «Игра в русскую
Стало известно о большой пенсии Юрия Стоянова
Стало известно о большой пенсии Юрия Стоянова
Жириновский считает, что тему голосования по Конституции можно "снять"
Жириновский считает, что тему голосования по Конституции можно "снять"
Сама родила, сама перерезала пуповину. Интимные подробности родов жены Андрея Черкасова
Сама родила, сама перерезала пуповину. Интимные подробности родов
Более 19 тысяч древних предметов было конфисковано у нелегальных торговцев
Более 19 тысяч древних предметов было конфисковано у нелегальных
Мужчина атаковал репортершу расистскими оскорблениями и сорвал прямой эфир
Мужчина атаковал репортершу расистскими оскорблениями и сорвал прямой
В Краснодарском крае возобновили работу предприятия АПК и промышленности
В Краснодарском крае возобновили работу предприятия АПК и
Россиянина посадили в тюрьму за сбор жуков на Шри-Ланке
Россиянина посадили в тюрьму за сбор жуков на Шри-Ланке
Поклонская рассказала о попытке ее отравить
Поклонская рассказала о попытке ее отравить
Предложен новый план спасения экономики России
Предложен новый план спасения экономики России
В Москве подписано соглашение об оказании помощи Южной Осетии
В Москве подписано соглашение об оказании помощи Южной Осетии

Топ на сегодня

Сбербанк выдаст льготные кредиты пострадавшим от коронавируса компаниям
Сбербанк выдаст льготные кредиты пострадавшим от коронавируса
СМИ: Военные США проинспектировали нефтеместорождения в Сирии
СМИ: Военные США проинспектировали нефтеместорождения в Сирии
Путин призвал смягчать ограничения при соблюдении мер безопасности
Путин призвал смягчать ограничения при соблюдении мер безопасности
Президент РФ: число тестирований на коронавирус к середине мая будет удвоено
Президент РФ: число тестирований на коронавирус к середине мая будет
Политолог оценил слова Климкина о праве России отмечать День Победы
Политолог оценил слова Климкина о праве России отмечать День Победы

Еще по теме

Стали известны результаты масштабной спецоперации по изъятию древностей
Турецкая полиция провела масштабную операцию по борьбе с контрабандой древностей
Тающий снег в Альпах преподнес подарок археологам
Интерпол провел операцию по борьбе с нелегальным оружием