Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Бритни Спирс и Сэм Асгари воссоединились после долгой разлуки и вернулись к совместным тренировкам: видео

Бритни Спирс и Сэм Асгари воссоединились после долгой разлуки и вернулись к совместным тренировкам: видео

Бритни Спирс и Сэм Асгари воссоединились после долгой разлуки и вернулись к совместным тренировкам: видео

Из-за пандемии коронавируса 38-летняя Бритни Спирс была вынуждена на время разлучиться со своим 26-летним возлюбленным Сэмом Асгари. Жизнь вдали от любимого была для певицы настоящим стрессом — из-за этого она даже похудела. Но теперь влюбленные снова вместе — воссоединившись после долгого перерыва, Бритни и Сэм сразу же вернулись к тренировкам, ведь совместные занятия спортом, по мнению певицы, — это залог крепких отношений.

В своем инстаграме Спирс опубликовала видео, на котором они с Асгари тренируются в домашнем спортзале.

 

Благодарна Сэму Асгари за то, что с ним я остаюсь в форме! Так горжусь тем, что у него есть фитнес-программа, чтобы люди оставались в форме, пока они находятся дома. Пары, которые тренируются вместе, остаются вместе,

— написала певица.

Поклонники пары назвали Бритни и Сэма мотиваторами, а также пошутили, чтобы те не забывали задувать свечи, намекая на пожар в домашнем тренажерном зале звезды, который случился несколько месяцев назад.


С Асгари Спирс встречается уже больше трех лет. Оформлять свои отношения официально пара пока не спешит, но, как недавно стало известно, год назад звезда мечтала забеременеть от своего бойфренда. Однако против того, чтобы его дочь заводила еще детей (у Бритни есть двое сыновей от брака с Кевином Федерлайном), выступал ее отец Джейми Спирс, который долгое время являлся ее опекуном (по закону она не могла выйти замуж или родить ребенка без его одобрения).

Уже несколько месяцев отец Спирс не является ее официальным опекуном — эту роль выполняет помощница звезды Джоди Монтгомери. Если Спирс добьется в суде полной свободы действий и избавится от опеки, вероятно, ее мечты и планы все же осуществятся.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

В Крыму назвали условия Климкина для "возвращения" полуострова бредом
В Крыму назвали условия Климкина для "возвращения" полуострова бредом
Жених Бузовой показал татуировку с ее именем
Жених Бузовой показал татуировку с ее именем
Нефтяные доходы Саудовской Аравии обвалились
Нефтяные доходы Саудовской Аравии обвалились
Бритни Спирс и Сэм Асгари воссоединились после долгой разлуки и вернулись к совместным тренировкам: видео
Бритни Спирс и Сэм Асгари воссоединились после долгой разлуки и
Победы, горькие разочарования и добрые дела. История успеха Алины Кабаевой
Победы, горькие разочарования и добрые дела. История успеха Алины
Что любимый цвет может рассказать о характере человека
Что любимый цвет может рассказать о характере человека
В ЛНР мужчина подорвался на мине во время проведении дорожных работ
В ЛНР мужчина подорвался на мине во время проведении дорожных работ
Россиянам на изоляции вернут 2007-й и покажут приключения викингов
Россиянам на изоляции вернут 2007-й и покажут приключения викингов
Поклонская в интервью Гордону заявила, что она не предатель Украины
Поклонская в интервью Гордону заявила, что она не предатель Украины
В Хабаровском крае нашли останки советских бомбардировщиков времен войны
В Хабаровском крае нашли останки советских бомбардировщиков времен
США обвинили Иран в нежелании возвращать своих заключенных
США обвинили Иран в нежелании возвращать своих заключенных
"Очередной бред". В Крыму посмеялись над словами Климкина о "возвращении"
"Очередной бред". В Крыму посмеялись над словами Климкина о

Топ на сегодня

Маск пригрозил перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии из-за ограничений на производство
Маск пригрозил перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии из-за
Сбербанк выдаст льготные кредиты пострадавшим от коронавируса компаниям
Сбербанк выдаст льготные кредиты пострадавшим от коронавируса
Армия Ирана раскрыла число погибших после обстрела своего же корабля
Армия Ирана раскрыла число погибших после обстрела своего же корабля
Чему не научилась Украина? — грузинские эксперты о перспективах Саакашвили
Чему не научилась Украина? — грузинские эксперты о перспективах
СМИ: Военные США проинспектировали нефтеместорождения в Сирии
СМИ: Военные США проинспектировали нефтеместорождения в Сирии

Еще по теме

Бритни Спирс и ее молодой бойфренд Сэм Асгари устроили себе свидание на баскетбольном матче
Бритни Спирс больше не скрывает своего молодого бойфренда
Бритни Спирс отпраздновала Новый год вместе с новым бойфрендом Сэмом Асгари
Инсайдер прокомментировал слухи о помолвке Бритни Спирс и ее бойфренда Сэма Асгари