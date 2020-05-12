Бритни Спирс и Сэм Асгари воссоединились после долгой разлуки и вернулись к совместным тренировкам: видео

Вадим Карасев

Из-за пандемии коронавируса 38-летняя Бритни Спирс была вынуждена на время разлучиться со своим 26-летним возлюбленным Сэмом Асгари. Жизнь вдали от любимого была для певицы настоящим стрессом — из-за этого она даже похудела. Но теперь влюбленные снова вместе — воссоединившись после долгого перерыва, Бритни и Сэм сразу же вернулись к тренировкам, ведь совместные занятия спортом, по мнению певицы, — это залог крепких отношений.

В своем инстаграме Спирс опубликовала видео, на котором они с Асгари тренируются в домашнем спортзале.

Благодарна Сэму Асгари за то, что с ним я остаюсь в форме! Так горжусь тем, что у него есть фитнес-программа, чтобы люди оставались в форме, пока они находятся дома. Пары, которые тренируются вместе, остаются вместе,

— написала певица.

Поклонники пары назвали Бритни и Сэма мотиваторами, а также пошутили, чтобы те не забывали задувать свечи, намекая на пожар в домашнем тренажерном зале звезды, который случился несколько месяцев назад.





С Асгари Спирс встречается уже больше трех лет. Оформлять свои отношения официально пара пока не спешит, но, как недавно стало известно, год назад звезда мечтала забеременеть от своего бойфренда. Однако против того, чтобы его дочь заводила еще детей (у Бритни есть двое сыновей от брака с Кевином Федерлайном), выступал ее отец Джейми Спирс, который долгое время являлся ее опекуном (по закону она не могла выйти замуж или родить ребенка без его одобрения).

Уже несколько месяцев отец Спирс не является ее официальным опекуном — эту роль выполняет помощница звезды Джоди Монтгомери. Если Спирс добьется в суде полной свободы действий и избавится от опеки, вероятно, ее мечты и планы все же осуществятся.



