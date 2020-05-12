Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

ЦБ Азербайджана аннулировал лицензии ещё двух банков

ЦБ Азербайджана аннулировал лицензии ещё двух банков

В Азербайджане ещё два банка лишились своих лицензий, сообщает сегодня, 12 мая, пресс-служба Центрального банка республики. Решением регулятора аннулированы лицензии AGBank и NBC Bank.

Основанием для такой меры в отношении финансовых учреждений страны стали потеря капитала, неспособность выполнять обязательства перед кредиторами, а также ненадёжность текущей деятельности, установленная в ходе оценки состояния банков. В связи с этим Центробанк республики направил в суд обращение о ликвидации двух указанных кредитно-финансовых учреждений путём объявления о банкротстве.

Как сообщало ИА Newstes, ранее ЦБ Азербайджана отозвал лицензии двух других банков — Amrah Bank и Atabank, а в AGBank и NBC Bank были назначены временные администраторы.

Согласно подсчётам, для всех четырёх банков общая сумма обязательств перед клиентами-физическими лицами достигает 680 миллионов манатов (около $ 400 млн). Азербайджанский фонд страхования вкладов уже приступил к мерам по возврату гарантированных вкладов, и хотя для начала выплат предусмотрено три месяца, возвращение средств может начаться уже 1 июня, отметил ранее председатель правления ЦБ республики Эльман Рустамов.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Знаки Зодиака, которые кармически связаны друг с другом
Знаки Зодиака, которые кармически связаны друг с другом
Добронравов ответил блогеру BadComedian, раскритиковавшему фильм «На Париж»
Добронравов ответил блогеру BadComedian, раскритиковавшему фильм «На
Пуск противотанковой ракеты "Корнет" показали в замедленной съемке
Пуск противотанковой ракеты "Корнет" показали в замедленной съемке
Голикова заявила, что в бюджете хватит средств на меры поддержки
Голикова заявила, что в бюджете хватит средств на меры поддержки
Саудовская Аравия разогнала цены на нефть
Саудовская Аравия разогнала цены на нефть
Манекенщик Лаки Блю Смит станет отцом во второй раз
Манекенщик Лаки Блю Смит станет отцом во второй раз
ЦБ Азербайджана аннулировал лицензии ещё двух банков
ЦБ Азербайджана аннулировал лицензии ещё двух банков
Группа «Би-2» запустила спецпроект в честь 20-летия первого альбома
Группа «Би-2» запустила спецпроект в честь 20-летия первого альбома
Медоносных пчел рекомендуют подкармливать цианобактериями
Медоносных пчел рекомендуют подкармливать цианобактериями
У Татьяны Навки также подтвердился COVID-19
У Татьяны Навки также подтвердился COVID-19
Собчак объяснила участие в вечеринке во время пандемии коронавируса
Собчак объяснила участие в вечеринке во время пандемии коронавируса
Россия рассказала о помощи от США в борьбе с коронавирусом
Россия рассказала о помощи от США в борьбе с коронавирусом

Топ на сегодня

Сбербанк выдаст льготные кредиты пострадавшим от коронавируса компаниям
Сбербанк выдаст льготные кредиты пострадавшим от коронавируса
США заподозрили китайских хакеров в попытке кражи данных о вакцине от COVID-19
США заподозрили китайских хакеров в попытке кражи данных о вакцине от
В ВОЗ рассказали о результатах исследований на антитела
В ВОЗ рассказали о результатах исследований на антитела
Ученый рассказал, что повысит точность прогнозов распространения COVID-19
Ученый рассказал, что повысит точность прогнозов распространения
У брата-близнеца Елены Малышевой подтвердился COVID-19
У брата-близнеца Елены Малышевой подтвердился COVID-19

Еще по теме

ЦБ отозвал лицензии у двух банков из Москвы
Центробанк отозвал лицензии у двух московских банков
ЦБ отозвал лицензии у двух банков
ЦБ РФ отозвал лицензии у двух московских банков