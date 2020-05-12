ЦБ Азербайджана аннулировал лицензии ещё двух банков

Анастасия Иванова

В Азербайджане ещё два банка лишились своих лицензий, сообщает сегодня, 12 мая, пресс-служба Центрального банка республики. Решением регулятора аннулированы лицензии AGBank и NBC Bank.

Основанием для такой меры в отношении финансовых учреждений страны стали потеря капитала, неспособность выполнять обязательства перед кредиторами, а также ненадёжность текущей деятельности, установленная в ходе оценки состояния банков. В связи с этим Центробанк республики направил в суд обращение о ликвидации двух указанных кредитно-финансовых учреждений путём объявления о банкротстве.

Как сообщало ИА Newstes, ранее ЦБ Азербайджана отозвал лицензии двух других банков — Amrah Bank и Atabank, а в AGBank и NBC Bank были назначены временные администраторы.

Согласно подсчётам, для всех четырёх банков общая сумма обязательств перед клиентами-физическими лицами достигает 680 миллионов манатов (около $ 400 млн). Азербайджанский фонд страхования вкладов уже приступил к мерам по возврату гарантированных вкладов, и хотя для начала выплат предусмотрено три месяца, возвращение средств может начаться уже 1 июня, отметил ранее председатель правления ЦБ республики Эльман Рустамов.