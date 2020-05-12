Черное гидрофильное масло, летние ароматы и другие бьюти-новинки

Вадим Карасев

Бесспиртовые антибактериальные средства, жидкие матовые помады, цветочное сухое масло, гель для умывания с гликолевой и фитиновой кислотами, спрей для тела с SPF при непереносимости солнца, летние ароматы и другие новинки — в нашем обзоре.

Парфюмерная вода Ocean di Gioia, Giorgio Armani (цена по запросу)

Как и остальные парфюмерные композиции из коллекции Gioia, Ocean di Gioia посвящен природной стихии. Легкий цветочно-акватический аромат с легким привкусом соли — это само воплощение моря. Марипьер Жюльен и Соня Констан создали его из нот сочной груши, спелых цитрусовых и влажной, будто после проливного майского дождя, зелени.

В сердце — букет нежного жасмина, ландыша и розы, а в шлейфе — обволакивающие древесные ноты сандала и мускуса.





Бесспиртовые антибактериальные средства Natura Siberica (от 238 руб.)

Санитайзеров, как выяснилось, много не бывает. Natura Siberica выпустила коллекцию мыла, гелей для душа, а также антисептиков (гелей и спреев).

Главный действующий компонент линии Anti-Virus — полиаминопропил бигуанид (Polyaminopropyl biguanide), который не сушит кожу.





Этот быстродействующий дезинфицирующий компонент убивает практически все известные болезнетворные бактерии и вирусы. А вот спирта, который разрушает естественный защитный слой кожи и способствует образованию микротрещин, в составе нет.

Для дополнительного ухода все продукты линии обогащены увлажняющими, питательными и заживляющими компонентами: гиалуроновой кислотой, витаминами А и Е, D-пантенолом и органическими экстрактами сибирских растений.

Жидкие помады Matt Pro Ink Non-Transfer Liquid Lipsticks, Catrice (471 руб.)

Стойкость, стойкость и еще раз стойкость — до 12 часов! Новая жидкая помада Matt Pro Ink Non-Transfer Liquid Lipstick с маслом моринги станет идеальным компаньоном на протяжении долгого, насыщенного зум-конференциями дня.

Ее легкая, флюидная текстура быстро высыхает и создает невесомое, комфортное покрытие с гладким матовым финишем.

Новинка представлена в десяти цветовых вариациях: от нейтральных нюдовых до ярких и сочных летних оттенков (ягодных и классического красного).





Цветочное сухое масло Huile Prodigieuse Florale, Nuxe (2 175 руб.)

Так любимое многими сухое масло от Nuxe (оно появилось еще в 1991 году) вышло в новой цветочной версии. Средство теперь благоухает грейпфрутом, апельсином, нотами магнолии и белого мускуса.





Оно питает и восстанавливает кожу лица, тела и волосы, обладает антиоксидантными свойствами и защитным эффектом от загрязнений, а также предотвращает появление растяжек. Состав по традиции максимально натуральный (на 96,9%).

Его можно наносить на лицо (или смешать пару капель с дневным кремом), на тело (или добавить в скраб) и на волосы (оставьте на 15 минут в качестве маски, прежде чем использовать шампунь, или увлажните сухие кончики).

Набор ампул Pink Edition, Arcaya (2 500 руб.)

В России появились средства немецкого космецевтического бренда Arcaya. В ассортименте марки представлены средства для очищения кожи, сыворотки, маски и кремы, но "звездный" продукт Arcaya — это ампулы для лица с пептидами, витаминами и активными компонентами.





Не знаете, что выбрать, — советуем обратить внимание на набор для лица и губ, состоящий из пяти ампул с экстрактами семян граната, пептидами и розой. Они обещают оказывать лифтинг-эффект, вернуть сияние и устранить сухость.

После применения ампулы крем можно не наносить — средство и так сделает свое дело. В каждой ампуле по два миллилитра активной сыворотки, которой хватит на лицо, шею и зону декольте.

Обновляющий гель для умывания с гликолевой и фитиновой кислотами Glycolic Renewal Cleanser, SkinCeuticals (3 240 руб.)

Любой уход за кожей лица начинается со средств для очищения. Отличный универсальный вариант для всех типов кожи (включая тусклую, обезвоженную, с расширенными порами и признаками старения) мы нашли у SkinCeuticals.





Обновляющий гель для умывания обновляет кожу благодаря содержанию гликолевой кислоты в высокой концентрации (8%). Средство удаляет загрязнения и стойкий макияж, а также выравнивает цвет лица за счет фитиновой кислоты. Глицерин и экстракт алоэ отвечают за увлажнение и приятный "холодок" после нанесения геля.

Пригодится средство и в качестве подготовки к курсу пилингов, между процедурами и после курса для поддержания эффекта. Только обратите внимание, что средство содержит альфагидроксикислоту, которая может повышать фоточувствительность кожи. Поэтому обязательно используйте солнцезащитное средство, а по возможности вовсе не принимайте солнечные ванны. И еще один нюанс — нельзя использовать его вместе с ретиноидами.

Солнцезащитный спрей для детей SPF50+ Capital Soleil, Vichy (1 561 руб.)

Несмотря на то что лето, судя по всему, многие из нас проведут на даче, нельзя забывать про защиту от солнца. Французская марка Vichy выпустила спрей, который разработан с учетом особенностей нежной детской кожи (можно использовать малышам от трех лет).





Средство имеет гипоаллергенную формулу, содержит увлажняющие компоненты (витамин Е и вулканическую термальную воду), а его текстура водостойкая. Это значит, что фактор защиты не снижается даже при контакте с водой, выдерживая шесть купаний по 15 минут!

Запатентованные солнцезащитные фильтры обеспечивают надежную защиту от UVB и UVA (включая длинные UVA-лучи).





Солнцезащитный спрей для тела при непереносимости солнца, Institut Esthederm Suncare (5 184 руб.)

Дерматологи советуют людям с аллергией на солнце отказаться от загара, но если все-таки очень хочется, то лучше использовать специальные защитные средства. Французская марка Institut Esthederm к летнему сезону как раз выпустила солнцезащитный успокаивающий спрей для чувствительной к ультрафиолетовым лучам коже.

Клеточная вода помогает восстановить pH кожи, гипотаурин, карнозин, лимонная кислота, витамин E, протеины пшеницы и соевый белок нейтрализуют свободные радикалы.





Коллаборация Organic Kitchen с Мари Новосад, Геворгом и другими блогерами (цена по запросу)

На этот раз над коллекцией работали актриса Надя Сысоева, визажист Геворг, телеведущая Айза, певица KAYA, блогер Снежана Янченко, модель Наталья Коренева и ЗОЖ-проект Vegetarian. А lifestyle-блогер Мари Новосад и бьюти-эксперт Адэль Мифтахова приняли участие в коллаборации Organic Kitchen уже во второй и в четвертый раз.





Из любопытных новинок — волшебный проявляющейся блеск для губ (реагирует на pH), кремовые румяна, мерцающее молочко для тела, маска для лица с белой глиной и маслом чайного дерева, черное гидрофильное масло для снятия макияжа и сыворотка с салициловой кислотой.

Все продукты заботливо разложены по симпатичным разноцветным баночкам и законсервированы с помощью безопасных пищевых компонентов.

Женская туалетная вода L.12.12 Sparkling, Lacoste (5 500 руб. за 50 мл)

Известный нью-йоркский художник и дизайнер Джеремивилль разработал необычный дизайн для двух коллекционных флаконов L.12.12 Pure для него и L.12.12 Sparkling для нее. Теперь их украшают веселые персонажи — Мистер Мяч и Мисс Ракетка.





Мы выбрали определенную палитру цветов: ослепительно белый, оттенки зеленого и розового с отсылкой к весенне-летнему сезону, пурпурный и, конечно, культовый зеленый цвет Lacoste, — рассказал он.

L.12.12 — это кодовое название было придумано Рене Лакост в 1933 году специально для футболки-поло, созданной вместо традиционных рубашек, которые обычно носили теннисисты. Композиция самих ароматов осталась неизменной. Туалетная вода L.12.12 для него — это лимонад с имбирем, приправленный фруктово-цветочной нотой.





Туалетная вода для нее — эта воздушная композиция из аккордов пачули и пирожного макарун, дополненная мандарином и мякотью красного винограда.