Что пишут в Телеграме: 12 мая

Вадим Карасев

Ruposters подготовил обзор новостей, о которых писали популярные Telegram-каналы 12 мая.

Канал "Суеверная демократия" обратил внимание на публикацию на сайте московского отделения КПРФ с крайне спорным содержанием. В ней говорится, что СССР был разрушен после поражения в "холодной" Третьей мировой войне и его "разграбление позволило отодвинуть новый кризис капиталистической системы", но этот кризис все же наступил в 2008-м, и тогда "ведущие центробанки мира залили его деньгами", скупив "мусорные бумаги" и раздув финансовый пузырь Затем деньги кончились, и капиталисты якобы придумали коронавирус, чтобы "повесить на него все грехи и ошибки глобальной элиты". Обращает внимание на себя пассаж про то, что текущий кризис дает России "шанс возродить свою русскую империю на основе "русского кода" — справедливости (социализма) и этики совести".



В Амурской области завершилось строительство первого международного автомобильного моста в России, пишет канал "Регионал". Он соединил Благовещенск с китайским городом Хайхэ, между которыми течет Амур. Общая протяженность перехода составила 20 км (6 км - в Китае и 13 км - в России), длина самого моста — более 1 км.



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Канал "Красный Сион" пишет о смерти публициста Константина Крылова от инсульта. Авторы канала называют его главным идеологом интернет-национализма, плодовитым автором, поэтом и писателем.

У Крылова были странные воззрения, но была и подкупающая искренность. Его вряд ли будут вспоминать часто, но и полностью забыть — тоже не смогут. В каком-нибудь учебнике политологии обязательно будет глава, где напишут: "Движение альт-райт" тоже придумали в России — его первым идеологом был Константин Крылов (1967-2020).

В Санкт-Петербурге на видео попало возгорание подземного кабеля. Запись этого момента выложил канал "Новости. Как есть". Выглядит так, будто адское пламя добралось до поверхности.

Канал "Без комментариев" приводит резкое высказывание пресс-секретаря "Роснефти" Михаила Леонтьева о журналистах газеты "Ведомости".

Я бы всех их утопил в одном вонючем болоте с удовольствием. Они там такого наворотили.

Канал ИА "Стекломой" пишет о крупнейшем за последние годы коррупционном скандале с участием высшего руководства Компартии Китая. Там судят бывшего главу исполкома провинции Шэньси, который, по версии следствия, похитил вместе с супругой $60 млн и планировал похитить еще $30 млн. Его уличили во взяточничестве, кумовстве, воровстве на госзакупках, а также строительстве элитного поселка в природоохранной зоне близ священной горы Хуашань. Примечательно, что Пекин несколько лет требовал разобраться в ситуации, но из провинции приходили "отписки".