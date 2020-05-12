Что смотреть онлайн 12 мая. Расписание трансляций

Влада Некрасова

Утро

Сегодня в Александринском театре можно увидеть запись спектакля Юрия Бутусова "Человек=Человек" по пьесе Брехта, в "Геликон-опере" "Летучую мышь" в постановке Дмитрия Бертмана, а в Московской филармонии концерт с участием Дениса Мацуева. Что еще интересного сегодня в Сети — в подборке РИА Новости.

С 2:30 (12 мая) до 1:30 (13 мая) на площадке Play, транслирующей спектакли Метрополитен-оперы, доступна запись 2014 года "Вертера" Жюля Массне по роману Гете "Страдания юного Вертера", который принес известность молодому писателю в конце XVIII века. Постановка Ричарда Эйра, дирижер Ален Альтиноглу. В ролях: Йонас Кауфман, Лизетт Оропеса, Софи Кош, Давид Бизич, Джонатан Саммерс.

День

В 13:00 начнется онлайн-конференция по выставке "Ненавсегда. 1968 – 1985" об искусстве эпохи застоя в Государственной Третьяковской галерее. В ней примут участие генеральный директор ГТГ Зельфира Трегулова, архитектор экспозиции Агния Стерлигова и кураторы: Кирилл Светляков, Анастасия Курляндцева и Юлия Воротынцева. Выставка была запланирована на апрель и откроется сразу после окончания карантина.

покажут запись прошлогоднего концерта "". Ведут концерт и солируют:Среди солистов и другие стипендиаты фонда разных лет:В программе произведения Шостаковича, Чайковского, Моцарта, Сен-Санса, Рахманинова, Шумана, Лютославского, Аветисяна, Арбана и Беллини—Ловрелио.

В 15.00 питерский ТЮЗ имени Брянцева приглашает на сказку "Про Иванушку-дурачка". Режиссер Евгений Зимин.

В 16:00 кинотеатр Электротеатра Станиславский представит фильмы из архива Бориса Юхананова: "Особняк" (1986) – первая глава из видеоромана "Сумасшедший принц" про репетиции проекта, сделанного после посещения режиссером парка Монрепо в Выборге и "Театр Театр" (1989) про работу над "Монрепо" (1986), "Мизантроп" (1986), "Наблюдатель" (1988) и "Октавия" (1989).

В 16:30 Русский музей приглашает на онлайн-экскурсию "Юсуповы и Валентин Серов" и онлайн-лекцию "Зинаида Серебрякова. Мир ее искусства".