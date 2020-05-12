Цитрин: свойства камня и кому он подходит по Знаку Зодиака

Вадим Карасев

Цитрин — камень невероятной красоты. Помимо «внешности», у него есть еще и мощная созидательная энергетика, которую вы можете прочувствовать, если будете носить камень рядом с собой или в качестве украшения.

Энергетика человека зависит от множества внешних факторов. Наше биополе может меняться из-за погоды, окружающих людей, настроения, различных занятий. Не забывайте о том, что есть камни, которые крайне благотворно влияют на нашу ауру. Цитрин как раз относится к таким минералам.

Физические и энергетические свойства цитрина

Это полудрагоценный камень, относящийся к подклассу кварца и обладающий высокой плотностью. Настоящий цитрин всегда прозрачен, но может иметь некоторые мутные вкрапления. В природе встречаются желтые, оранжевые и коричневатые камни данного типа. Других оттенков у них быть не может.

В целом этот камень прекрасно сочетается по своей энергетике с любыми металлами, поэтому его можно носить как отдельно, так и обрамленным в платину, серебро или золото. Считается, что комфортнее всего цитрин чувствует себя рядом с золотом, хотя на этот счет у экспертов в области биоэнергетики единого мнения нет.

Данный минерал относят к стихии Огня, так как из-за цвета и высокой плотности считается, что его наполняет силами Солнце. Также в цитрине присутствует стихия Воздуха из-за отмеченной выше прозрачности. Эта стихия наполняет минерал энергетической легкостью, которой он делится со своим хозяином. Человек, который носит на себе или с собой данный камень, ощущает постоянный прилив сил и бодрости. Цитрин помогает оставаться всегда в тонусе — как при физической, так и при интенсивной интеллектуальной работе.

Минерал этого типа прекрасно лечит депрессивные мысли и апатию, помогая владельцу быстрее избавляться от переживаний, тревожности, проблем с настроением. В периоды негативного воздействия планет, звезд и Луны цитрин — просто незаменимый помощник для большинства людей. Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что цитрин помогает повышать самооценку, что также полезно в опасные и неблагоприятные периоды времени.

Данный камень можно носить на теле всегда, за исключением тех случаев, когда вам нужно успокоиться и отдохнуть, расслабиться и сменить обстановку. Он побуждает к действиям и активности, что может оказаться лишним после работы или на выходных. По этой же причине желательно снимать данное украшение или откладывать подальше от себя во время сна, так как цитрин в этом случае может мешать расслаблению.

Каким Знакам Зодиака подойдет цитрин

Как уже было отмечено, цитрин не навредит никому, но можно отметить пару «непоседливых» Знаков Зодиака, которым он просто не нужен. Речь идет об Овне и Стрельце. Этим чрезвычайно энергичным людям цитрин нужен только в тех случаях, когда надвигается полоса проблем или же когда в запасе не осталось сил на преодоление препятствий.

Больше всего данный минерал, согласно мнению экспертов, подходит тем Знакам, у которых очень быстро заканчиваются силы, либо тем, кто часто теряет уверенность в себе. Речь идет о Раках, Девах, Скорпионах, Козерогах и Рыбах. Этим людям цитрин пригодится в качестве постоянного талисмана. Тельцам и Весам его можно носить по желанию.

Также цитрин будет полезен представителям стихий Огня и Воздуха, в большей мере — Львам, Близнецам и Водолеям. На этих людей он дополнительно влияет как источник мотивации и творческого вдохновения.