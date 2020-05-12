Цветы на могиле гитлеровцев 9 Мая — «лыко в строку пересмотра итогов войны»

Лидия Мартынова

Общество ждёт от правоохранительных органов законной и справедливой оценки действий тех граждан России, кто в День Победы демонстративно возлагает цветы на могилы гитлеровцев, представляя их «жертвами преступной политики развязывания войн». Такое мнение корреспонденту ИА Newstes высказал сопредседатель фонда «Ист-Патриотика» Александр Макушин, комментируя недавнюю выходку жителя Калининградской области, члена партии «Яблоко» Сергея Дустина.

ИА Newstes уточняет, что 9 мая 2020 года житель Балтийска Дустин записал видеоролик, в котором он возлагает цветы к памятнику солдатам вермахта, расположенного на территории так называемого «Сборного иностранного военного захоронения Второй мировой войны». Это кладбище в 2000 году открыл лично тогдашний посол ФРГ в России Эрнст-Йорг фон Штудниц. На территории были установлены гранитные плиты, на которых выбиты имена более 4 тыс. солдат и офицеров гитлеровского вермахта, погибших в первые месяцы 1945 года во время Восточно-Прусской стратегической наступательной операции Красной армии. Там же увековечена память пассажиров германского военного лайнера «Вильгельм Густлофф», который в январе 1945 года потопила советская подлодка С-13 под командованием будущего Героя Советского Союза Александра Маринеско.

В своём видеообращении гражданин Дустин, в частности, заявил, что «никаких фашистов здесь нет».

«Все эти люди являются жертвами преступной политики развязывания войн … Считаю справедливым, что мы будем поминать (9 мая) в том числе и этих людей, погибших в такой мясорубке», — сказал Дустин.

По мнению историка Александра Макушина, в измышлениях Дустина чётко прослеживается навязанный Западом тезис о «равной ответственности двух тоталитарных режимов» за Вторую мировую войну.

«Этот тезис, безусловно, не имеет отношения к исторической правде. Уравнивание солдат страны, совершившей агрессию, страны, армия которой совершила бессчётное число преступлений против человечества, и солдат армии победителя коричневой чумы нацизма, — это не просто выходка очередного „человека со светлым лицом“. Все имеет гораздо более серьёзные последствия. Желаемый пересмотр итогов Второй мировой, которого добиваются подобными действиями, приведёт к потери территориальной целостности нашей страны. Также мы должны будем отказаться от места в Совете безопасности ООН и права вето. На страну, которая виновна в развязывании войны, обязательно попытаются возложить выплату контрибуций. Наличие золото-валютных ресурсов у России в эпоху общего экономического кризиса, вызывает у многих наших „партнёров“ желание поживиться. И в некоторых странах об этом говорят уже в открытую», — прокомментировал историк.

Макушин прогнозирует, что в дальнейшем попытаются лишить нас и «ядерного щита».

«Ведь страна, которая виновна в развязывании войны, совершенно резонно не может иметь мощную и современную армию. Это опасно для всего мира. Подобные высказывание звучат постоянно в европейской и американской прессе. И в итоге распад Российской Федерации с помощью внешних сил обеспечен», — подчеркнул собеседник ИА Newstes .

Историк убеждён, что выходка жителя Калининградской области является одним из звеньев цепи пересмотра итогов Второй мировой войны.

«Возьмите последние события: демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге, там же — установка мемориальной доски предателям-власовцам, „технические сбои“ Facebook, удалявшего снимки Знамени Победы над Рейхстагом, провокации на сайте „Бессмертного полка“, куда пытались залить фотографии эсэсовцев под видом советских воинов, — это всё звенья одной цепи. И публичное возложение в Калининградской области цветов на могилу гитлеровцев — это лыко в строку пересмотра итогов войны», — сказал Макушин.

Историк продолжил, что подобный сценарий уже был успешно опробован на СССР, где через подобные «акции» и вбрасывание похожих тезисов, произошло переформатирование у советских людей исторической памяти, и — как следствие — развал страны и деградация целых республик.

«Очень надеюсь, что следственные органы дадут необходимую оценку действиям Сергея Дустина и его последователей. Хотелось бы отметить, что за прошедшие с распада СССР годы наш народ осознал исторические уроки и увещевания новых „власовцев“, к которым относиться и наш „герой“. Поэтому общество ждёт от правоохранительных органов законного и справедливого ответа. Иначе по умолчанию такие акции будут считаться преемлимыми», — подытожил сопредседатель фонда «Ист-Патриотика» Александр Макушин.

ИА Newstes отмечает, что провокационный ролик выложен в «Ютубе» от имени канала «Партия Яблоко Калининград». Таким образом, складывается впечатление, что все члены калининградской ячейки этой партии согласны с акцией. Редакция ИА Newstes просит Управление Следственного комитета России по Калининградской области считать данную публикацию официальным обращением СМИ с просьбой дать юридическую оценку действиям гражданина С.А. Дустина.