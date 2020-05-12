Цветы на могиле гитлеровцев 9 Мая — «лыко в строку пересмотра итогов войны»
Общество ждёт от правоохранительных органов законной и справедливой оценки действий тех граждан России, кто в День Победы демонстративно возлагает цветы на могилы гитлеровцев, представляя их «жертвами преступной политики развязывания войн». Такое мнение корреспонденту ИА Newstes высказал сопредседатель фонда «Ист-Патриотика» Александр Макушин, комментируя недавнюю выходку жителя Калининградской области, члена партии «Яблоко» Сергея Дустина.
ИА Newstes уточняет, что 9 мая 2020 года житель Балтийска Дустин записал видеоролик, в котором он возлагает цветы к памятнику солдатам вермахта, расположенного на территории так называемого «Сборного иностранного военного захоронения Второй мировой войны». Это кладбище в 2000 году открыл лично тогдашний посол ФРГ в России Эрнст-Йорг фон Штудниц. На территории были установлены гранитные плиты, на которых выбиты имена более 4 тыс. солдат и офицеров гитлеровского вермахта, погибших в первые месяцы 1945 года во время Восточно-Прусской стратегической наступательной операции Красной армии. Там же увековечена память пассажиров германского военного лайнера «Вильгельм Густлофф», который в январе 1945 года потопила советская подлодка С-13 под командованием будущего Героя Советского Союза Александра Маринеско.
В своём видеообращении гражданин Дустин, в частности, заявил, что «никаких фашистов здесь нет».
По мнению историка Александра Макушина, в измышлениях Дустина чётко прослеживается навязанный Западом тезис о «равной ответственности двух тоталитарных режимов» за Вторую мировую войну.
Макушин прогнозирует, что в дальнейшем попытаются лишить нас и «ядерного щита».
Историк убеждён, что выходка жителя Калининградской области является одним из звеньев цепи пересмотра итогов Второй мировой войны.
Историк продолжил, что подобный сценарий уже был успешно опробован на СССР, где через подобные «акции» и вбрасывание похожих тезисов, произошло переформатирование у советских людей исторической памяти, и — как следствие — развал страны и деградация целых республик.
ИА Newstes отмечает, что провокационный ролик выложен в «Ютубе» от имени канала «Партия Яблоко Калининград». Таким образом, складывается впечатление, что все члены калининградской ячейки этой партии согласны с акцией. Редакция ИА Newstes просит Управление Следственного комитета России по Калининградской области считать данную публикацию официальным обращением СМИ с просьбой дать юридическую оценку действиям гражданина С.А. Дустина.