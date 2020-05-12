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Дакота Джонсон о многолетней депрессии, работе с бойфрендом Крисом Мартином и коронавирусе

Дакота Джонсон о многолетней депрессии, работе с бойфрендом Крисом Мартином и коронавирусе

30-летняя Дакота Джонсон стала героиней нового номера американской версии журнала Marie Claire. Звезда приняла участие в фотосессии в духе 1960-х годов, а также побеседовала с редакторами издания на самые различные темы. Дакота призналась, что очень близко к сердцу принимает такие глобальные проблемы, как пандемия коронавируса, и часто не может уснуть ночами в мыслях, как же помочь нашей планете.

Я постоянно думаю об актуальных проблемах мира. Эти мысли не дают мне спать по ночам. Так происходит каждую ночь. Мой мозг движется со скоростью миллион миль в минуту. Мне приходится много работать, чтобы избавиться от негативных мыслей и эмоций. Помогает и терапия,

— рассказала Дакота.


Дакота Джонсон

Джонсон также призналась, что с самого детства очень восприимчива и склонна к самокопанию. С первой серьезной депрессией звезда столкнулась в подростковом возрасте и к сегодняшнему дню уже научилась с этим жить и даже извлекать из этого состояния пользу:

Я начала бороться с депрессией, когда мне было лет 14 или 15. Тогда объяснить мне мое состояние и оказать помощь смогли профессиональные психологи. Но я научилась видеть и положительные стороны в своем нестабильном эмоциональном состоянии. Например, я более тонко чувствую этот мир. Я думаю, у меня до сих пор есть много сложностей, о которых я стараюсь не рассказывать. Но я предпочитаю разбираться сама и не делать это проблемой других.


Дакота Джонсон, которая вообще крайне редко комментирует свою личную жизнь, в этот раз все-таки немного рассказала об отношениях с Крисом Мартином. Так, речь зашла о ее недавнем сотрудничестве с бойфрендом и его музыкальным коллективом Coldplay. Актриса сообщила, что выступила сценаристом клипа группы на новую песню под названием Cry, Cry, Cry. При этом Дакота добавила, что возлюбленный и его товарищи по группе выбрали Джонсон в качестве сценариста вовсе из-за их особых отношений с фронтменом Coldplay.

Я написала сценарий и передала его ребятам из группы. Так сделали другие и претенденты. Мой сценарий выбрали вовсе не потому, что кто-то из группы ко мне неравнодушен,

— выразила свое мнение Дакота.


Джонсон уточнила, что тщательно контролировала процесс съемок вплоть до самых мелких деталей: от количества конфетти, необходимого для съемок, заканчивая завязанными шнурками танцоров, участвующих в съемках клипа.

Напомним, что Дакота Джонсон и Крис Мартин начали встречаться в 2017 году. Все это время пара тщательно оберегает свою личную жизнь от внимания журналистов и крайне редко попадает в объективы репортеров.


 


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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