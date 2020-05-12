Деньги на квартиры для ветеранов выделят с учётом рыночных цен

Лидия Мартынова

Тема: Какие законы вступают в силу

Субвенции регионам на покупку жилья для ветеранов теперь будут рассчитывать, исходя из рыночной стоимости квартир. Соответствующие поправки в методику расчёта субвенций вступают в силу 12 мая.

В частности, за основу расчётов будет взята рыночная стоимость одного квадратного метра жилья в каждом конкретном регионе, актуальную на третий квартал предшествующего года. Кроме того, в формуле теперь применяется индекс-дефлятор, тогда как ранее субвенции рассчитывали без учёта инфляции. В итоге местные власти станут получать деньги в объёмах, соответствующих ситуации на своём рынке жилья.

Напомним, 2 апреля вице-премьер Марат Хуснуллин предложил Правительству выделить деньги на покупку квартир для 221 ветерана. В тот день он заявил, что его идею поддержал премьер-министр Михаил Мишустин, деньги планируется выделить через Минстрой.

Уже через три дня кабмин сообщил, что выделил Минстрою из резервного фонда более 352 миллионов рублей на обеспечение жильём ветеранов. Ведомство распределило эти деньги между регионами, так как именно на власти субъектов возложены полномочия по решению жилищного вопроса защитников Отечества. Отмечалось, что квартиры предоставят не только ветеранам, но также членам семей погибших и умерших инвалидов и участников войны.

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