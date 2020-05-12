Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Деньги на квартиры для ветеранов выделят с учётом рыночных цен

Деньги на квартиры для ветеранов выделят с учётом рыночных цен

Деньги на квартиры для ветеранов выделят с учётом рыночных цен

Тема: Какие законы вступают в силу


Субвенции регионам на покупку жилья для ветеранов теперь будут рассчитывать, исходя из рыночной стоимости квартир. Соответствующие поправки в методику расчёта субвенций вступают в силу 12 мая.

В частности, за основу расчётов будет взята рыночная стоимость одного квадратного метра жилья в каждом конкретном регионе, актуальную на третий квартал предшествующего года. Кроме того, в формуле теперь применяется индекс-дефлятор, тогда как ранее субвенции рассчитывали без учёта инфляции. В итоге местные власти станут получать деньги в объёмах, соответствующих ситуации на своём рынке жилья.

Напомним, 2 апреля вице-премьер Марат Хуснуллин предложил Правительству выделить деньги на покупку квартир для 221 ветерана. В тот день он заявил, что его идею поддержал премьер-министр Михаил Мишустин, деньги планируется выделить через Минстрой.

Уже через три дня кабмин сообщил, что выделил Минстрою из резервного фонда более 352 миллионов рублей на обеспечение жильём ветеранов. Ведомство распределило эти деньги между регионами, так как именно на власти субъектов возложены полномочия по решению жилищного вопроса защитников Отечества. Отмечалось, что квартиры предоставят не только ветеранам, но также членам семей погибших и умерших инвалидов и участников войны.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в мае.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Путин озвучил новые меры государственной поддержки граждан и бизнеса
Путин озвучил новые меры государственной поддержки граждан и бизнеса
Названа стоимость объявленных Путиным антикризисных мер
Названа стоимость объявленных Путиным антикризисных мер
Ученый рассказал, что повысит точность прогнозов распространения COVID-19
Ученый рассказал, что повысит точность прогнозов распространения
Россия разрешила ввод в эксплуатацию первого автомоста в Китай
Россия разрешила ввод в эксплуатацию первого автомоста в Китай
Конгресс США рассмотрит резолюцию «о нарушении прав человека» в России
Конгресс США рассмотрит резолюцию «о нарушении прав человека» в России
Видео УЗИ будущего ребенка Кэти Перри и Орландо Блума
Видео УЗИ будущего ребенка Кэти Перри и Орландо Блума
СМИ: жителей норвежского города напугала "заноза в глазу у России"
СМИ: жителей норвежского города напугала "заноза в глазу у России"
Трамп поругался с журналистами и прервал пресс-конференцию
Трамп поругался с журналистами и прервал пресс-конференцию
Дополнительную поддержку государства получат 27 миллионов детей в России
Дополнительную поддержку государства получат 27 миллионов детей в
Маск открыл завод Tesla вопреки запрету властей и попросил арестовать только его
Маск открыл завод Tesla вопреки запрету властей и попросил арестовать
Америка Феррера стала мамой во второй раз
Америка Феррера стала мамой во второй раз
Ретроградная Венера с 13 мая 2020 года: какие перемены в любви ждут Знаки Зодиака
Ретроградная Венера с 13 мая 2020 года: какие перемены в любви ждут

Топ на сегодня

Маск пригрозил перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии из-за ограничений на производство
Маск пригрозил перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии из-за
Сбербанк выдаст льготные кредиты пострадавшим от коронавируса компаниям
Сбербанк выдаст льготные кредиты пострадавшим от коронавируса
Армия Ирана раскрыла число погибших после обстрела своего же корабля
Армия Ирана раскрыла число погибших после обстрела своего же корабля
Чему не научилась Украина? — грузинские эксперты о перспективах Саакашвили
Чему не научилась Украина? — грузинские эксперты о перспективах
СМИ: Военные США проинспектировали нефтеместорождения в Сирии
СМИ: Военные США проинспектировали нефтеместорождения в Сирии

Еще по теме

В 2017-ом калининградские дети, оставшиеся без попечения родителей, получили 112 квартир
Дольщикам вернут деньги за кладовки
Минстрой повысил норматив стоимости жилья по России на 4%
В России проанализируют методику подсчета средней стоимости жилья