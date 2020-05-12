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Девушка сняла на видео реакцию на «секс» начальника с секретаршей и была уволена

Девушка сняла на видео реакцию на «секс» начальника с секретаршей и была уволенаФото: @paige.elizabxth / TikTok

Пользовательница TikTok с ником @paige.elizabxth опубликовала видео, в котором сняла свою реакцию на то, что ее начальник занимался сексом с секретаршей в своем кабинете. Как сообщает Insider, она утверждала, что на ее работе такое происходит регулярно. Позже она призналась, что выдумала эту историю, за что была уволена.

В ролике девушка снимала себя. По ее словам, она решила зайти в офис своего босса, притворившись, что у нее есть вопрос. Когда она зашла в кабинет, раздались крики, после чего она в шоке выбежала оттуда, закрывая рот и смеясь. Девушка отметила, что начальник и его секретарша занимаются «кое-чем неприличным» и что это происходит каждый день.

В комментариях @paige.elizabxth обвинили в том, что ее история — фейк. В ответ она записала два видео и рассказала, что каждый день, находясь на своем рабочем месте, слышала «подозрительные звуки» из кабинета начальника. Тогда она решила «преподать ему урок» и сняла ролик. Она добавила, что вскоре после записи первого видео секретарь вышла из кабинета и выглядела при этом виноватой, однако дала разрешение на публикацию.

Позже девушка удалила все три ролика и опубликовала новое видео, в котором призналась, что полностью придумала эту историю и что в итоге ее уволили. Она также выразила неуверенность в том, что сможет легко найти новое место работы.

Ранее в TikTok стал популярен челлендж под названием «Обмочи свои штаны». Его участники записывают видео, в которых, как они утверждают, писают себе в штаны.

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По материалам: lenta.ru

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