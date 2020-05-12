Добронравов ответил блогеру BadComedian, раскритиковавшему фильм «На Париж»

Анастасия Иванова

На YouTube-канале BadComedian появился видеоролик (смотрите ниже), в котором Евгений Баженов (настоящее имя блогера) оценил фильм "На Париж" крайне негативно. Обилие пошлых сцен, плохая актерская игра, общий низкий уровень качества при серьезном бюджете, постоянное неуместное употребление спиртных напитков героями фильма, и так далее — все это нормально смотрелось бы в низкопробной американской комедии, но не в фильме, который вышел в канун 75-летия Победы над фашистской Германией — считает Баженов.Федор Добронравов, который сыграл в фильме "На Париж" одну из центральных ролей, заявил в ответ на критику, что вообще не знает, кто такой BadComedian, поэтому ему откровенно плевать на мнение блогера. "Я артист и делаю свою работу, а этот блогер пусть говорит, что хочет, я не вижу смысла спорить с ним. Может быть его критика наоборот привлечет к фильму большое число зрителей", — сказал актер.В картине "На Париж", как добавил Добронравов, нет никаких "ужасов", способных оттолкнуть россиян. "Советую всем посмотреть фильм, прежде чем критиковать его", — заявил популярный актер.