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Дополнительную поддержку государства получат 27 миллионов детей в России

Дополнительную поддержку государства получат 27 миллионов детей в России

Дополнительную поддержку от государства получат 27 миллионов российских детей — от младенцев до школьников. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства и губернаторами в понедельник, 11 мая.

"Считаю, что именно такими должны быть приоритеты государства, особенно сейчас, когда в первую очередь должны заботиться о безопасности людей пожилого возраста и поддержать семьи с детьми, — подчеркнул президент.

Кроме того, Путин заявил, что каждая семья в стране с детьми в возрасте от 3 до 15 лет сможет получить дополнительные выплаты на каждого ребенка в размере 10 тысяч рублей. Для получения данной помощи нужно будет обратиться с заявлением в отделение пенсионного портала или подать его удаленно через портал госуслуг.

Также глава государства предложил повысить минимальный размер пособия по уходу за ребенком в два раза с 3375 рублей до 6751 рубля.

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По материалам: uposters.ru

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