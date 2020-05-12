Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON

Лидия Мартынова

Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) с криптовалютой Gram, сообщил он в своем блоге."Сегодня у нас, в Telegram, печальный день. Мы объявляем о прекращении нашего блокчейн-проекта", – говорится в его сообщении.

Дуров обратил внимание, что в Сети уже могли появиться сайты, использующие его имя и бренд Telegram или аббревиатуру TON для продвижения тех или иных проектов, отметив, что ни один человек из команды не участвует в этих проектах.

"Хотя сети, основанные на технологии, которую мы создали для TON, могут появиться, мы не будем иметь к ним никакого отношения и вряд ли когда-либо поддержим их. Так что будьте осторожны, и не позволяйте никому вводить вас в заблуждение", – добавил он.

РИА Новости уточнило, что Telegram в начале 2018 года сообщил о разработке блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) c собственной криптовалютой Gram. За два закрытых инвестраунда в феврале и марте 2019 года компания привлекла 1,7 миллиарда долларов примерно от 200 инвесторов.

США сообщила, что подала иск к Telegram и ее филиалу в связи с проведенным ICO. По ее мнению, компания не зарегистрировала должным образом размещение криптовалюты, тем самым нарушив закон о ценных бумагах.

Ведомство потребовало, чтобы суд признал факт нарушения, наложил штрафные санкции на Telegram Group Inc и ее филиал TON Issuer Inc и взыскал полученные ими средства в пользу государства. Telegram в связи с этим решила отложить запуск блокчейн-платформы и криптовалюты до завершения суда в США.

На прошлой неделе компания направила письмо инвесторам и предложила им получить возмещение в размере 72% первоначальных инвестиций из-за отсрочки запуска TON или же дождаться 30 апреля 2021 года и получить вместе с токенами 110% своих инвестиций. А в начале мая Telegram отказалась от варианта выплаты инвесторам из США возмещения в размере 110% их первоначальных инвестиций.

В феврале радио Sputnik сообщило, что Дуров ликвидировал две связанные с криптовалютой и Telegram фирмы