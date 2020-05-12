Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON
Дуров обратил внимание, что в Сети уже могли появиться сайты, использующие его имя и бренд Telegram или аббревиатуру TON для продвижения тех или иных проектов, отметив, что ни один человек из команды не участвует в этих проектах.
"Хотя сети, основанные на технологии, которую мы создали для TON, могут появиться, мы не будем иметь к ним никакого отношения и вряд ли когда-либо поддержим их. Так что будьте осторожны, и не позволяйте никому вводить вас в заблуждение", – добавил он.
РИА Новости уточнило, что Telegram в начале 2018 года сообщил о разработке блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) c собственной криптовалютой Gram. За два закрытых инвестраунда в феврале и марте 2019 года компания привлекла 1,7 миллиарда долларов примерно от 200 инвесторов.
США сообщила, что подала иск к Telegram и ее филиалу в связи с проведенным ICO. По ее мнению, компания не зарегистрировала должным образом размещение криптовалюты, тем самым нарушив закон о ценных бумагах.
Ведомство потребовало, чтобы суд признал факт нарушения, наложил штрафные санкции на Telegram Group Inc и ее филиал TON Issuer Inc и взыскал полученные ими средства в пользу государства. Telegram в связи с этим решила отложить запуск блокчейн-платформы и криптовалюты до завершения суда в США.
На прошлой неделе компания направила письмо инвесторам и предложила им получить возмещение в размере 72% первоначальных инвестиций из-за отсрочки запуска TON или же дождаться 30 апреля 2021 года и получить вместе с токенами 110% своих инвестиций. А в начале мая Telegram отказалась от варианта выплаты инвесторам из США возмещения в размере 110% их первоначальных инвестиций.
В феврале радио Sputnik сообщило, что Дуров ликвидировал две связанные с криптовалютой и Telegram фирмы