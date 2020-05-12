Дуров сдался под напором властей США

Вадим Карасев

Павел ДуровФото: Albert Gea / Reuters

Основатель соцсети «Вконтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров сдался под напором властей США и отказался от собственного проекта блокчейн-платформы TON (Telegram Open Network). Об этом сам бизнесмен сообщил в своем Telegram-канале.

«Сегодня грустный день для нас, сотрудников Telegram. Мы объявляем о прекращении нашего блокчейн-проекта», — написал Дуров.

По его словам, TON должен был стать блокчейн-платформой нового поколения с собственной криптовалютой Gram. Над ним работали «наши лучшие инженеры», а сам TON должен был позаимствовать принципы децентрализации обработки транзакций, впервые опробованные в криптовалютах Bitcoin и Ethereum и связанных с ними блокчейн-платформах.

Причиной неудачи Дуров назвал противодействие со стороны властей США и американского суда. В течение последних нескольких месяцев они несколько раз налагали запрет на запуск проекта из-за того, что Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) считала токены Gram, обещанные инвесторам, ценными бумагами. Следовательно, они должны были пройти необходимую регистрацию, чего не было сделано.

О запуске TON и Gram было объявлено в 2018 году. С тех пор Дуров и партнеры привлекли на его разработку 1,7 миллиарда долларов от инвесторов, которым должны были достаться токены новой криптовалюты. В начале мая стало известно, что разработчики проекта запустили альтернативную версию — Free TON Community — без участия Дурова.