Джиган: «Я бросил курить и сигареты, и кальяны, и траву»

Влада Некрасова

В марте после дебоша в социальных сетях рэпер не выходил на связь около трех недель. Поклонники всерьез обеспокоились внезапным исчезновением кумира. Сегодня артист признался, что проходил лечение, избавляясь от пагубных привычек.

34-летний Джиган активно старается вернуть доверие Оксаны Самойловой, которая уже подала на развод. Недавно рэпер возил детей и супругу к ее родителям, пытаясь выглядеть в их глазах примерным семьянином.

А теперь решил придерживаться здорового образа жизни, чистосердечно признавшись, что проходил лечение в клинике.

«Все мои люди на ЗОЖ! Все остальное ложь. Легкая тренировка после больнички! Восстанавливаюсь быстро и надежно. Записал для вас свежачок», — поделился музыкант.

Артист опубликовал ролик, на котором продемонстрировал занятие боксом под свою новую композицию. Он также посоветовал другу бросить пагубные пристрастия, которые негативно сказываются на организме. «Я бросил курить и сигареты, и кальяны, траву.... Все!» — заявил он.

К слову, ранее Джиган, если и вспоминал о спорте, то выполнял упражнения чаще всего с сигаретой в зубах. Разгульный образ жизни, по мнению поклонников, сильно сказался на его физической форме. «Такой отекший», — негодовали фанаты.





Впрочем, сейчас рэпера больше всего волнуют отношения с Оксаной. После рождения долгожданного сына у артиста случился наркотический срыв. Он оскорблял коллег в прямом эфире, грязно бранился при детях. В итоге дочери до сих пор с опаской посматривают на родителя.

Сейчас супруга артиста намерена поставить точку в многолетнем браке. «Сейчас я на пороге нового этапа, наполненного открытиями, эмоциями и впечатлениями, — говорила Самойлова. — Принимаю и благодарю за все, что со мной произошло. Получаю свои уроки и отпускаю прошлое с величайшей благодарностью за счастье и любовь, которые у меня были. Впервые за долгое время я не знаю, что ждет меня впереди, но уверена, что все обязательно будет хорошо, и я снова буду самой счастливой».

Напомним, что о госпитализации в наркологическую клинику Джигана сообщал только Гуф во время разговора с поклонниками. Ходили слухи, что музыкант проходит реабилитацию в элитной клинике, которая обходится ему в 100 тысяч в сутки.

Фото: Instagram