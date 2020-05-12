ЕР внесет в Госдуму законопроект о наказании чиновников за хамство

Лидия Мартынова

"Единая Россия" во вторник внесет в Госдуму законопроект о наказании чиновников за хамство, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

О необходимости строже наказывать чиновников за неподобающее поведение ранее заявлял президент РФ Владимир Путин. В ЕР напомнили, что поводом для этого заявления послужила публикация видео, на котором экс-губернатор Чувашии Михаил Игнатьев заставил офицера МЧС подпрыгивать за ключами от новых служебных машин. Игнатьева сначала исключили из ЕР, а после он лишился должности. В начале февраля замсекретаря генсовета ЕР Александр Хинштейн заявил, что партия проработает механизм ужесточения наказания за хамство со стороны чиновников.