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ЕР внесет в Госдуму законопроект о наказании чиновников за хамство

ЕР внесет в Госдуму законопроект о наказании чиновников за хамство
"Единая Россия" во вторник внесет в Госдуму законопроект о наказании чиновников за хамство, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

О необходимости строже наказывать чиновников за неподобающее поведение ранее заявлял президент РФ Владимир Путин. В ЕР напомнили, что поводом для этого заявления послужила публикация видео, на котором экс-губернатор Чувашии Михаил Игнатьев заставил офицера МЧС подпрыгивать за ключами от новых служебных машин. Игнатьева сначала исключили из ЕР, а после он лишился должности. В начале февраля замсекретаря генсовета ЕР Александр Хинштейн заявил, что партия проработает механизм ужесточения наказания за хамство со стороны чиновников.

# Политика
По материалам: ria.ru

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