Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Гитара Курта Кобейна уйдет с молотка

Гитара Курта Кобейна уйдет с молоткаКурт Кобейн Фото: Frank Micelotta Archive / Getty Images

Акустическая гитара Martin D-18E лидера группы Nirvana Курта Кобейна выставлена на аукцион в США почти за один миллион долларов. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Julien's Auctions.

Этот музыкальный инструмент Кобейн выбрал для акустического концерта MTV Unplugged в 1993 году, за год до самоубийства. Видео- и аудиоверсии концерта были выпущены в 1994 году, уже после смерти музыканта.

Аукцион «Кумиры музыки» пройдет в режиме онлайн в Беверли-Хиллз 19 и 20 июня.

В октябре 2019 года кардиган Курта Кобейна продали за 334 тысячи долларов. Аукцион назывался «Иконы и идолы: рок-н-ролл» и проходил в нью-йоркском кафе. Винтажную вещь Кобейн надевал на выступление музыкальной группы Nirvana во время шоу MTV Unplugged в 1993 году.

Курт Кобейн — лидер Nirvana, один из основоположников музыкального стиля гранж. Коллектив выпустил три студийных и один концертный альбомы. Nirvana распалась в 1994 году после самоубийства Кобейна. Общий тираж проданных записей коллектива (в том числе компиляций и переизданий) с тех пор превысил 80 миллионов экземпляров.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В США требуют новых санкций против России: события ночи 12 мая — EADaily
В США требуют новых санкций против России: события ночи 12 мая —
Синоптики пообещали россиянам неоднородное лето
Синоптики пообещали россиянам неоднородное лето
Любовь Успенская призналась, что узнает о молодежи благодаря «ДОМу-2»
Любовь Успенская призналась, что узнает о молодежи благодаря «ДОМу-2»
Девушка сняла на видео реакцию на «секс» начальника с секретаршей и была уволена
Девушка сняла на видео реакцию на «секс» начальника с секретаршей и
Трамп отказался от пересмотра сделки с Китаем
Трамп отказался от пересмотра сделки с Китаем
США не планируют обсуждать новые условия торгового соглашения с Китаем
США не планируют обсуждать новые условия торгового соглашения с Китаем
Умер один из создателей мультфильма «Падал прошлогодний снег»
Умер один из создателей мультфильма «Падал прошлогодний снег»
США не интересует обсуждение новых условий сделки с Китаем — Трамп
США не интересует обсуждение новых условий сделки с Китаем — Трамп
Гитара Курта Кобейна уйдет с молотка
Гитара Курта Кобейна уйдет с молотка
Определены параметры двигателя для российского сверхзвукового лайнера
Определены параметры двигателя для российского сверхзвукового лайнера
Американский ветеран назвал ошибкой преуменьшение роли СССР во Второй мировой
Американский ветеран назвал ошибкой преуменьшение роли СССР во Второй
Мишустин идет на поправку и продолжает работать
Мишустин идет на поправку и продолжает работать

Топ на сегодня

Маск пригрозил перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии из-за ограничений на производство
Маск пригрозил перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии из-за
Сбербанк выдаст льготные кредиты пострадавшим от коронавируса компаниям
Сбербанк выдаст льготные кредиты пострадавшим от коронавируса
Армия Ирана раскрыла число погибших после обстрела своего же корабля
Армия Ирана раскрыла число погибших после обстрела своего же корабля
Чему не научилась Украина? — грузинские эксперты о перспективах Саакашвили
Чему не научилась Украина? — грузинские эксперты о перспективах
СМИ: Военные США проинспектировали нефтеместорождения в Сирии
СМИ: Военные США проинспектировали нефтеместорождения в Сирии

Еще по теме

Фрэнсис Бин Кобейн эмоционально ответила на вопрос о покойном отце Курте Кобейне
Детский омбудсмен объяснила опасность Кобейна
Post Malone заработал 4,3 миллиона долларов, исполнив хиты Nirvana
Бывший менеджер Nirvana отрицает, что к смерти Кобейна причастна Кортни Лав