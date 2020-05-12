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Голикова заявила, что в бюджете хватит средств на меры поддержки

Голикова заявила, что в бюджете хватит средств на меры поддержки
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в бюджете РФ хватит средств на озвученные президентом меры поддержки населения из-за пандемии коронавируса

"Ну, если коротко, то ответ - хватит. Мы очень аккуратно относимся к расходованию тех финансовых ресурсов, которые есть в федеральном бюджете. Понятно, что мы перекомпоновываем свои приоритеты", - сказала она на брифинге в правительстве.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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