Голикова заявила, что в бюджете хватит средств на меры поддержки

Лидия Мартынова

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в бюджете РФ хватит средств на озвученные президентом меры поддержки населения из-за пандемии коронавируса

"Ну, если коротко, то ответ - хватит. Мы очень аккуратно относимся к расходованию тех финансовых ресурсов, которые есть в федеральном бюджете. Понятно, что мы перекомпоновываем свои приоритеты", - сказала она на брифинге в правительстве.