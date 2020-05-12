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Госдума отреагировала на статью Financial Times о жертвах коронавируса в России

Госдума отреагировала на статью Financial Times о жертвах коронавируса в РоссииФото: Александр Петросян / «Коммерсантъ»

Американская газета Financial Times должна пояснить, на основании каких данных было сделано заявление о том, что в России число жертв коронавируса на 70 процентов выше официальных данных. Об этом заявил замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Адальби Шхагошев, пишет ТАСС.

По его словам, данная публикация — фейк глобального масштаба. Депутат предположил, что статья могла быть «определенным заказом», так как в России эпидемиологическая ситуация развивается по благополучному сценарию.

Шхагошев заявил, что в случае, если подобные фейковые новости будут распространяться и дальше, может последовать реакция со стороны России. «Когда мы просто предпримем определенные организационные меры в том случае, если эта информация не будет опровергнута», — добавил он. Депутат подчеркнул, что среди заболевших есть и представители власти, и информация об этом не утаивается.

Financial Times ранее написало, что в России число умерших пациентов с коронавирусом может быть на 70 процентов выше официальных данных. Представитель ВОЗ Мелита Вуйнович при этом заявила, что в стране не наблюдаются факты сознательного занижения смертности.

В России, по последним данным, выявлено 232 243 заболевших в 85 регионах. За последние сутки зафиксировано 107 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 2116 человек.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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