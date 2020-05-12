Группа «Би-2» запустила спецпроект в честь 20-летия первого альбома

Вадим Карасев

Александр Уман и Егор БортникФото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российская рок-группа «Би-2» запустила спецпроект «Неделя, в которую все случилось» в честь 20-летия первого альбома. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В альбом «Би-2» вошли такие песни, как «Полковнику никто не пишет», «Варвара», «Серебро», «Сердце». Композиции именно из этого релиза принесли группе широкую известность и стали саундтреком культового фильма Алексея Балабанова «Брат 2».

С 11 мая каждый день на протяжении недели специально созданный к юбилейной дате сайт спецпроекта будет пополняться новыми страницами истории первого альбома «Би-2» с эксклюзивными материалами и архивными фотографиями того времени. Среди них окажутся неопубликованные ранее истории о создании группы, фото музыкантов 80-х и 90-х годов, первые рецензии, афиши и мерч тех лет, видео- и аудиоматериалы с ранних концертов и бэкстейджа; дневники, интервью и воспоминания самих музыкантов и их окружения.

Первый день спецпроекта будет полностью посвящён фильму «Брат 2»: на специальной странице сайта будет рассказано о том, как Алексей Балабанов выбрал группу для записи основного саундтрека, а также как и кем монтировался клип «Полковнику никто не пишет».Ключевым событием празднования юбилея выхода альбома «Би-2» станет прямой эфир в Instagram солиста Шуры, в котором примут участие клавишница «австралийского» периода «Би-2» Виктория Билоган и саунд-инженер первого альбома Эдам Калатизис. Эфир пройдет в субботу, 16 мая.