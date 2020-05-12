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Губернатор Приморья продлил ограничительные меры из-за «сложной обстановки»

Губернатор Приморья продлил ограничительные меры из-за «сложной обстановки»Олег КожемякоФото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что рано говорить об отмене или послаблении в регионе ограничительных мер из-за коронавируса, так как обстановка остается сложной. Его слова приводит ТАСС.

Кожемяко отметил, что продление ограничений является целенаправленной мерой, которую необходимо продолжить.

«Эпидемиологическая обстановка в крае остается непростой. О послаблении говорить рано. Это, безусловно, будет происходить, но сейчас наша задача — сделать все, чтобы работа по снижению темпов заболеваемости дала результат. Необходимо также продолжить работу по выявлению правонарушителей санитарно-эпидемиологических требований», — пояснил Кожемяко.

Недельный темп прироста в регионе составляет 56 процентов, среднесуточный — 8 процентов. По словам губернатора, темпы прироста говорят о том, что заболеваемость прогрессирует.

В Приморье выявлено 955 случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки обнаружено 48 заразившихся.

30 апреля в Приморье ввели «масочный режим».

С начала эпидемии коронавирусом в мире заразились более 4 миллионов человек, более 280 тысяч умерли. В России зарегистрировано 221 344 случая заражения, 39 801 выздоровели, 2 009 человек умерли.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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