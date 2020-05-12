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Гуф о предательстве Кети Топурии, своих изменах, тюрьме и желании жениться

Гуф о предательстве Кети Топурии, своих изменах, тюрьме и желании жениться

На днях на стриминг-сервисе Premier вышел новый документальный фильм о 40-летнем рэпере Гуфе. Кино сделано в формате исповеди: артист сам рассказывает о самых значимых моментах в своей жизни. В новом фильме Гуф рассказал об отношениях с бывшей девушкой Кети Топурией и ее предательстве, изменах бывшей жене Айзе Анохиной, новой возлюбленной Лесе, от которой хочет детей, и многом другом. Самые интересные цитаты из фильма "Гуф. Исповедь" NEWSTES.RU приводит в новом материале.

Про Кети ТопуриюНикогда за все 40 лет не было такого, чтобы меня кто-то кидал. Чтобы меня бросала девушка. Обычно я был инициатором расставания или как-то по обоюдному решению расходились. А тут в 40 лет, когда первый раз тебя предают. Очень странные отношения были, закончились, и слава Богу. Больнее всего, что именно этому человеку я доверял на 200 процентов. И именно этот человек меня вот так подставил, кинул. Но все что не делается, все к лучшему. Жалею о потерянных годах. Я до встречи с ней не трогал тяжелые наркотики. Давно, года три, пока ее не встретил. А как только с ней встретились, на первом свидании, у меня сразу первая мысль — это пойти что-то употребить тяжелое, чем я и занялся. Не то, что я ее увидел и захотелось уколоться, а просто я с этой ситуацией разобраться не мог, что мне с этим со всем делать. Начинать с ней встречаться я не могу, потому что мы никуда не можем пойти. Думаю, может, "приторчать" — так как-то получится разобраться. Не получилось.

Гуф и Кети ТопурияВообще я изначально хотел просто для галочки. Чтобы потом смотреть с мамой какой-нибудь "Голубой огонек" и сказать: "Мам, а я вот, кстати, с ней был". Затянулось больше, чем я думал, и меня больше интересовала личность ее отца, потому что я много про него слышал. Первые месяца два я не парился, шифровался, а потом начал уже в открытую употреблять, и она, видимо, от этого кайфанула, что ей пришлось меня вытаскивать из ямы. И она говорила, что Бог послал ей меня за папу.Короче, как только мы начали встречаться, я начать "торчать" и перестал писать песни. Полгода торчал, она меня вытащила, и потом 2,5 года ничего не делал. Мы просто сидели на диване, я отрастил живот, второй подбородок, потому что 2,5 года не вставал вообще с дивана. Сидел, как куча какая-то. Мы разлетались по гастролям на выходные, а в будние дни с понедельника по четверг она была у меня. Мы шифровались от людей, за три года мы не могли никуда сходить. Ходили туда, где нас никто не знает. Со своими друзьями она меня не знакомила. С мамой даже за три года не познакомила, апеллируя тем, что "тебе это не надо, мама опасный человек". Короче не знаю, почему я так поверил человеку, вот так пустил к себе в душу, а мне в эту душу так плюнули.
Про новую девушку ЛесюЯ Лесю очень люблю, мы знакомы семь лет, мне ее показала Айза, моя бывшая жена. Она показала мне ее в инстаграме, сказала: "Видел, какая телочка? Она тебе никогда не даст". И все, а потом она дала все-таки. Мы до Кети с ней встречались три года, а потом даже немного во время Кети она была. Потому что, когда я улетал в Израиль, один, отпрашивался у Кети, туда прилетала Леся ко мне. Она как-то оставила меня в покое, увидела, что у меня появилась Кети, и скрылась в Испанию. А сейчас волею судеб так произошло, что она застряла в Москве, между Испанией и Украиной. Закрылись границы, и она не может улететь и говорит: "Можно я у тебя потусуюсь несколько дней?". И вот, мне кажется, долго мы будем тусоваться еще.
ЛесяЛеся — это единственная женщина, которой я вообще, по-моему, не изменял ни разу. То есть пока мы были вместе, никого не хотелось мне. Но я мужик, если где-то в какой-то момент произойдет так, что я Лесе изменю, я не говорю, что настроен изменять и буду делать это беспалевно. Но я более чем уверен, что если все-таки наступит тот день, когда я изменю Лесе, то она не то, что простит, но она войдет в положение. Потому что у нас общение уже на таком уровне: она не ревнует меня к телкам, она уверена во мне. Ну, изменю, так изменю, будем смотреть. Если расстанемся, так и должно быть. Вот кому-кому, ей не хочу изменять, не вижу никого рядом с собой, кроме нее, хочу детей от нее и готов даже жениться.
ГуфПро бывшую жену Айзу АнохинуНе настраивает она ребенка (сына Сэма. — Прим. ред.) против меня, она очень мудро его воспитывает. Я вообще благодарен ей за все. Я очень рад, что мы с Айзой разошлись. Не то чтобы я скачу от счастья из-за этого, но все идет, как и должно быть. Я начал изменять, когда она была беременна, то есть 5,5 лет не изменял вообще. И когда она первый раз меня спалила, сказала: "Вот будешь так же себя вести, я заберу ребенка, улечу на Бали, найду себе там самого крутого серфера, рожу ему еще детей, и Сэма ты больше не увидишь". Так она и сделала.


Айза Анохина и Гуф

Про тюрьму20 лет назад у меня была мечта улететь на Пхукет, открыть там рэп-студию и прописывать там пацанов, устроить свою банду там. Отец был против этого, но потом он эти 20 тысяч долларов отдал, чтобы в Бутырке перевести меня из общей "хаты" в малый спец. Буквально через полгода после этого разговора меня закрыли в Бутырке за то, что у меня стакан в трусах нашли на Киевском вокзале. И чтобы меня там не щеманули, потому что меня бросили в "хату", где 80 зеков спали в четыре смены, он заплатил 20 тысяч долларов, чтобы я эти полгода отсидел в малом спеце. Там мы сидели впятером, у нас было все: гашиш, водка, Sony PlayStation.Про родителейРодители застряли в Таиланде и не могут прилететь оттуда, а я хочу как-то побороть родительский алкоголизм, потому что мама жестко бухает. Я жду, чтобы они прилетели в Москву, и я хочу положить ее в клинику, потому что много лет уже человеку, и невозможно. Раньше хоть это не так явно было, а тут с утра до ночи, ни в какие ворота не лезет. Вообще я ради них даже в Таиланде открыл бы свою клинику, чтобы их лечить, потому что они там живут.

Гуф с родителями


Гуф с мамой
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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