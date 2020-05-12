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Индия выпустила истребители в ответ на угрозу со стороны Китая

Индия выпустила истребители в ответ на угрозу со стороны КитаяФото: Tsering Topgyal / AP

Индия подняла несколько истребителей из-за появления китайских вертолетов в районе границы: это расценили как потенциальную угрозу. О происшествии сообщает India Today.

Тревогу подняли в районе приграничной индийской области Ладакх, при этом китайские вертолеты не нарушили воздушного пространства Индии.

По словам источников издания, Нью-Дели впервые за долгие годы развернул истребители в ответ на попытку Китая нарушить воздушное пространство. India Today отмечает, что на прошлой неделе войска стран уже сталкивались на территории штата Сикким.

21 апреля сразу в двух странах — в Индии и Вьетнаме — уличили Китай в присвоении оспариваемых им территорий во время пандемии коронавируса. Так, на обновленных картах сервиса Map World в состав КНР была включена часть индийского штата Аруначал-Прадеш.

Сейчас две самые населенные страны мира — Индию и Китай — разделяет условная линия, получившая название «линия Макмагона» (по имени секретаря по иностранным делам Британской Индии, который предложил эту границу в 1914 году). Индия и правительство Далай-ламы (фактического руководителя государства Тибет) признали существующую границу, а Китай — нет, о чем было сообщено в официальной дипломатической ноте в 1959 году.

После этого неоднократно предпринимались попытки решить проблему: два китайско-индийских соглашения — от 1993 и 1996 годов — были безрезультатными. Спорными остаются два участка приграничной территории. Один в северо-восточной части Кашмира, второй — на севере штата Аруначал-Прадеш. Площадь второго спорного участка превышает 82 тысячи квадратных километров. Дели и Пекин до сих пор не пришли к соглашению о международно признанной делимитированной границе на отдельных горных участках.

Острова в Южно-Китайском море являются предметом территориального спора между Китаем, Тайванем, Малайзией, Филиппинами, Брунеем и Вьетнамом. Наиболее напряженной является ситуация вокруг рифа Скарборо, а также южного архипелага Спратли, который, как считается, богат нефтью и газом. Через акваторию Южно-Китайского моря проходит примерно 40 процентов трафика мировой торговли и перевозится до 80 процентов объемов китайского импорта нефти и газа.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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