Изменены условия предоставления грантов патриотическим НКО

Алексей Вольцев

Тема: Какие законы вступают в силу

Некоммерческие организации (НКО), которые проводят военно-исторические реконструкции, больше не должны заботиться о количестве зрителей на своих мероприятиях, дабы не потерять грант. Это требование было исключено из правил предоставления грантов НКО на проведение патриотических мероприятий. Соответствующее постановление Правительства вступает в силу 12 мая.

В правилах речь идёт о поддержке детских и молодёжных некоммерческих организаций, которые проводят научные экспедиции (в сфере этнографии, археологии и др.), создают поисковые отряды, занимаются туризмом и краеведением, готовят военно-исторические реконструкции, а также заняты волонтёрской деятельностью.

Кабмин скорректировал целый ряд положений в правилах, в том числе уточнил требования к получателям средств, правила отчётности и результаты предоставления гранта. Так, поддержку от государства не смогут получить не только НКО в стадии банкротства, но также организации, которые находятся в процессе реорганизации или чья деятельность должна быть приостановлена в соответствии с законом.

Что касается результатов предоставления гранта, то для всех НКО учитывать будут количество проведённых мероприятий, количество участников проекта, а также количество публикаций в СМИ и интернете о работе организации. При этом для добровольческих НКО также будут учитывать число людей, получивших их помощь. Для поисковиков, участников экспедиций, а также НКО в сфере туризма и краеведения также важна доля участников в возрасте до 35 лет.

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