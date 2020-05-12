Экономика Украины за первый квартал сократилась на 1,2%

Анастасия Иванова

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценило падение ВВП Украины в первом квартале на уровне 1,2%.Об этом говорится в обзоре экономической активности за январь-март, опубликованный на сайте министерства во вторник.В марте экономика начала ощущать эффект от пандемии COVID-19 и введения карантинных мер для ее сдерживания, таких как запрет на пассажирские перевозки, работу заведений общественного питания, торгово-развлекательных центров и пр."В комплексе с сочетанием действия сдерживающих факторов, сложившихся в предыдущих периодах, сокращение объемов ВВП в январе-марте оценено Минэкономики на уровне несколько выше, чем прогнозировалось ранее - 1,2% против прогнозировавшихся 0,9%", - говорится в обзоре.