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Экономика Украины за первый квартал сократилась на 1,2%

Экономика Украины за первый квартал сократилась на 1,2%
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценило падение ВВП Украины в первом квартале на уровне 1,2%.

Об этом говорится в обзоре экономической активности за январь-март, опубликованный на сайте министерства во вторник.

В марте экономика начала ощущать эффект от пандемии COVID-19 и введения карантинных мер для ее сдерживания, таких как запрет на пассажирские перевозки, работу заведений общественного питания, торгово-развлекательных центров и пр.
"В комплексе с сочетанием действия сдерживающих факторов, сложившихся в предыдущих периодах, сокращение объемов ВВП в январе-марте оценено Минэкономики на уровне несколько выше, чем прогнозировалось ранее - 1,2% против прогнозировавшихся 0,9%", - говорится в обзоре.
# Экономика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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