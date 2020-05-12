Эксперт рассказал, когда россияне поедут на курорты
Член президиума «Альянса туристических агентств РФ» Алексан Мкртчян спрогнозировал, когда будет дан старт открытию курортов. Первый старт летнего сезона может быть дан уже в июне, однако массово поехать на курорты россияне смогут лишь в июле, считает он.
По словам эксперта, надо быть готовым к тому, что на курортах будут действовать ограничения.
Туристическая отрасль всегда быстро восстанавливается, и в 2021 году мы уже забудем про «ужас весны 2020 года», уверен Алексан Мкртчян.
Как сообщало ИА Newstes, ранее курирующий вопросы туризма вице-премьер Дмитрий Чернышенко сказал, что летний туристический сезон в России может состояться в случае снижения заболеваемости коронавирусом в регионах. Вице-премьеру хочется, чтобы это в первую очередь произошло на курортах Северного Кавказа, Краснодарского края, Крыма — любимого места отдыха россиян.