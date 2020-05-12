Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Эксперт рассказал, когда россияне поедут на курорты

Эксперт рассказал, когда россияне поедут на курорты

Эксперт рассказал, когда россияне поедут на курорты

Член президиума «Альянса туристических агентств РФ» Алексан Мкртчян спрогнозировал, когда будет дан старт открытию курортов. Первый старт летнего сезона может быть дан уже в июне, однако массово поехать на курорты россияне смогут лишь в июле, считает он.

«Вся страна ждет открытия черноморских курортов. В Крыму, в Краснодарском крае нельзя затягивать начало открытия — Черное море не может быть теплым в ноябре или декабре, мы можем продлить сезон, но погода не позволит купаться. Мы ждем 1 июня небольшой старт с огромными ограничениями. Широкие массы отдыхающих поедут не раньше июля. Но в июле ничего не заработает, если отели не откроются в июне. Многие отели сейчас законсервированы, их надо расконсервировать, на это требуются время и деньги», — сказал Мкртчян в эфире радио Sputnik.

По словам эксперта, надо быть готовым к тому, что на курортах будут действовать ограничения.

«Это социальная дистанция в кафе, в ресторанах, на пляже, перчаточно-масочный режим. Должен быть некий барьер между людьми в очередях, например, в аэропорту», — сказал он.

Туристическая отрасль всегда быстро восстанавливается, и в 2021 году мы уже забудем про «ужас весны 2020 года», уверен Алексан Мкртчян.

Как сообщало ИА Newstes, ранее курирующий вопросы туризма вице-премьер Дмитрий Чернышенко сказал, что летний туристический сезон в России может состояться в случае снижения заболеваемости коронавирусом в регионах. Вице-премьеру хочется, чтобы это в первую очередь произошло на курортах Северного Кавказа, Краснодарского края, Крыма — любимого места отдыха россиян.

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Little Big представит на шоу «Евровидения» альтернативную версию песни Uno
Little Big представит на шоу «Евровидения» альтернативную версию
Instagram заблокировал сообщение Болсонару о смертности от коронавируса
Instagram заблокировал сообщение Болсонару о смертности от
Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON
Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON
Обстрелы со стороны ВСУ: житель ДНР получил второе ранение за два года
Обстрелы со стороны ВСУ: житель ДНР получил второе ранение за два года
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к празднованию Дня Победы в новом формате
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к празднованию Дня Победы в новом
"Весьма успешны". США признали эффективность действий РФ в Сирии
"Весьма успешны". США признали эффективность действий РФ в Сирии
Огромный вопрос. США назвали главный раздражитель в отношениях с Турцией
Огромный вопрос. США назвали главный раздражитель в отношениях с
Эксперт рассказал, когда россияне поедут на курорты
Эксперт рассказал, когда россияне поедут на курорты
Дуров сдался под напором властей США
Дуров сдался под напором властей США
Татьяна Навка прокомментировала свое заражение коронавирусом: "Женщины переносят этот вирус легче"
Татьяна Навка прокомментировала свое заражение коронавирусом:
Регина Тодоренко: «После моего фильма число обращений в центры защиты жертв насилия увеличилось в 5-7 раз»
Регина Тодоренко: «После моего фильма число обращений в центры защиты
Российские регионы стали отказываться от аппаратов ИВЛ после пожаров в больницах
Российские регионы стали отказываться от аппаратов ИВЛ после пожаров

Топ на сегодня

Сбербанк выдаст льготные кредиты пострадавшим от коронавируса компаниям
Сбербанк выдаст льготные кредиты пострадавшим от коронавируса
В ВОЗ рассказали о результатах исследований на антитела
В ВОЗ рассказали о результатах исследований на антитела
Признать "мебелью-убийцей". В США подали коллективный иск против IKEA
Признать "мебелью-убийцей". В США подали коллективный иск против IKEA
Что пишут в Телеграме: 12 мая
Что пишут в Телеграме: 12 мая
Цветы на могиле гитлеровцев 9 Мая — «лыко в строку пересмотра итогов войны»
Цветы на могиле гитлеровцев 9 Мая — «лыко в строку пересмотра итогов

Еще по теме

Черноморские отели на треть подняли цены на 2016 год
Горнолыжные курорты Сочи смогут принять более 360 тысяч туристов в зимний сезон
Куда поехать отдохнуть: ТОП-10 самых популярных летних курортов 2019 года
Ростуризм разработает программу льготных туров для пенсионеров