Эксперт рассказал, когда россияне поедут на курорты

Анастасия Иванова

Член президиума «Альянса туристических агентств РФ» Алексан Мкртчян спрогнозировал, когда будет дан старт открытию курортов. Первый старт летнего сезона может быть дан уже в июне, однако массово поехать на курорты россияне смогут лишь в июле, считает он.

«Вся страна ждет открытия черноморских курортов. В Крыму, в Краснодарском крае нельзя затягивать начало открытия — Черное море не может быть теплым в ноябре или декабре, мы можем продлить сезон, но погода не позволит купаться. Мы ждем 1 июня небольшой старт с огромными ограничениями. Широкие массы отдыхающих поедут не раньше июля. Но в июле ничего не заработает, если отели не откроются в июне. Многие отели сейчас законсервированы, их надо расконсервировать, на это требуются время и деньги», — сказал Мкртчян в эфире радио Sputnik.

По словам эксперта, надо быть готовым к тому, что на курортах будут действовать ограничения.

«Это социальная дистанция в кафе, в ресторанах, на пляже, перчаточно-масочный режим. Должен быть некий барьер между людьми в очередях, например, в аэропорту», — сказал он.

Туристическая отрасль всегда быстро восстанавливается, и в 2021 году мы уже забудем про «ужас весны 2020 года», уверен Алексан Мкртчян.

Как сообщало ИА Newstes, ранее курирующий вопросы туризма вице-премьер Дмитрий Чернышенко сказал, что летний туристический сезон в России может состояться в случае снижения заболеваемости коронавирусом в регионах. Вице-премьеру хочется, чтобы это в первую очередь произошло на курортах Северного Кавказа, Краснодарского края, Крыма — любимого места отдыха россиян.