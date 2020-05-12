Эксперты высказались по поводу коронавирусной статистики в России

Вадим Карасев

Отчеты вице-премьера Татьяны Голиковой, отражающие цифры по ситуации с коронавирусом в России, по мнению политтехнолога Марата Баширова несколько некорректны и «топят» московскую статистику.

Эксперта привлекло внимание то, что при всех устрашающих цифрах о количестве заболевших в России, Голикова заявила, что всего «28,4% заразившихся коронавирусной инфекцией госпитализируют».

Переведя данный показатель в конкретные цифры, политолог удивляется, почему при всей опасности болезни, такое малое количество госпитализированных пациентов. Виной всему то, что тестирование выявляет всех заразившихся. И тех, кто болеет бессимптомно, отправляют лечиться домой. Людей же с тяжелым течением болезни госпитализируют.

Чтобы избежать такой некорректности, Баширов предложил поменять параметры отчета по коронавирусной статистике в России.

Например, ввести в данные такие показатели, как:

общее количество проведенных тестов в сутки;число положительных тестов;число больных с разными формами течения болезни (бессимптомные носители, с легкой и тяжелой формами течения болезни).

В таком случае статистика бы отображалась более корректно, и не возникало бы вопросов по ней.

В то же время доцент кафедры экономической статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская считает, что общее количество новых выявленных случаев объясняется просто. Это говорит о том, что тесты стали более точными и количество протестированных людей растет.

Она также обращает внимание на то, что гораздо важнее обращать внимание на такой показатель, как соотношение количества умерших и выздоровевших от коронавируса людей. Если процент умерших начнет расти, то это должно стать очень тревожным знаком для российских медиков.

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