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Кадыров назначил Вахита Усмаева вице-премьером Чечни

Кадыров назначил Вахита Усмаева вице-премьером Чечни
Бывший командир полка имени Ахмата-Хаджи Кадырова Вахит Усмаев назначен вице-премьером правительства Чечни, его кандидатуру единогласно утвердил региональный парламент, сообщил во вторник глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Новым заместителем председателя правительства ЧР стал Вахит Усмаев. Во вторник его кандидатуру по моему представлению единогласно утвердил парламент республики. Вахит Усмаев стоял у истоков становления легендарного полка полиции специального назначения (ППСН) имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова", - написал Кадыров "ВКонтакте". Кадыров отметил боевые заслуги бывшего командира спецподразделения, который "руководил сотнями операций по нейтрализации членов незаконных вооруженных формирований и лично принимал участие в опасных боестолкновениях".

# Политика
По материалам: ria.ru

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