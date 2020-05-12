Карелова предложила ввести для НКО отсрочку по уплате налога на прибыль

Лидия Мартынова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Для поддержки некоммерческих организаций (НКО) в условиях пандемии коронавируса следует ввести для них отсрочку по уплате налогов на прибыль, имущество, транспортного налога, заявила вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова. Об этом сообщила во вторник пресс-служба палаты.

Ранее Президент России Владимир Путин поручил руководителям регионов разработать и реализовать налоговые, имущественные и другие меры поддержки социально ориентированных НКО. Такое поручение глава государства дал по итогам встречи с участниками Всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, которая прошла 30 апреля.

По словам Галины Кареловой, некоммерческие организации одними из первых активизировали все ресурсы и стали активно участвовать в оказании соцподдержки гражданам, людям старшего поколения и всем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Она подчеркнула, что социально ориентированные НКО вносят существенный вклад в борьбу с коронавирусом.

Вице-спикер рассказала, что сегодня некоммерческие организации столкнулись со значительными финансовыми проблемами и несут серьёзные убытки. Однако восстановление некоммерческого сектора будет проходить ещё сложнее и потребует больших усилий, заявила законодатель. «Общая задача федеральных и региональных властей — оказать им поддержку в такое непростое время», — добавила она.

Парламентарий отметила важность создания возможностей для НКО продолжить свою деятельность в условиях введённых ограничений. Вице-спикер сообщила, что в Совет Федерации неоднократно поступали обращения от некоммерческих организаций с предложениями о мерах их поддержки.

Карелова считает, что на НКО следует распространить меры поддержки, как и на предприятия малого и среднего бизнеса, в том числе снижение размера страховых взносов во внебюджетные фонды до 15 процентов, отсрочку по уплате налогов на прибыль, имущество, транспортного налога, арендных платежей, а также установление моратория на проведение проверок.