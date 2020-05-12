Кармическая ошибка: как понять, что вы живете не своей жизнью

Вадим Карасев

У многих людей часто возникает ощущение того, что они живут не в правильном месте, не в правильное время и не своей жизнью. Это так называемая кармическая ошибка, на которую указывают несколько не всегда очевидных признаков.

Существует много кармических причин появления проблем и невезения, но никто не знает, из-за чего люди могут проживать не свою жизнь, встречаясь с кармическими ошибками. Успокаивает одно: ошибка может длиться непродолжительное время. Вам необходимо запастись терпением, чтобы дождаться, пока все придет в норму.

У вас нет интересов в жизни

Бывает так, что человек, умный и образованный, желает найти что-то такое, чем можно было бы увлечь себя на долгое время, но ничего не получается найти. Всё не то, всё ему не нравится. Остается только скучать и бездельничать, потому что никакого хобби найти не выходит.

Вполне возможно, что ваша жизнь совсем не ваша. Из-за этого вы словно в запертой клетке вашего сознания. Вам не удается обрести свое место и познать свои сильные стороны, потому что произошел кармический сбой.

Чужое счастье вас дико раздражает

Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что если вы расстроены, когда другой человек воодушевлен или счастлив, это указывает на кармические неполадки. Тут важно также выяснить, почему это происходит.

В большинстве случаев такое состояние порождает зависть, злость и обиды. Если вы завидуете, говоря себе, что «это вы должны быть счастливы», то можно быть уверенными в том, что вы живете не своей жизнью. Но сначала попробуйте воспользоваться эффективными способами борьбы с завистью, злобой и обидой. Возможно, у вас нет кармических проблем.

Кажется, что жизнь проходит впустую

Это прямые последствия ложного жизненного пути. Вы находитесь не на своем месте, но это можно исправить. Если вам кажется, что все хорошее обходит вас стороной, то так и будет происходить.

Необходимо начать верить в себя. Возможно, это кармическое испытание, которое вы получили при рождении. Чтобы его преодолеть, важно убедить себя в том, что вы не безнадежны, что светлое будущее — это результат вашего выбора, а не какой-то случайности. Обычно человеку достаточно несколько раз принять твердое решение и придерживаться его, и контроль над ситуацией возвращается.

Очень часто случайности мешают достигать целей

Либо, наоборот, бывает так, что случайности только и помогают вам в ваших успехах. Человек, которые не управляет своей жизнью, не живет ею. Если вы пытаетесь что-то сделать, но постоянно что-то происходит и рушит все ваши планы, то это значит, что Вселенная не хочет, чтобы эти планы были осуществлены.

Скорее всего, вы где-то ступили не туда либо совершили ужасный поступок в прошлой жизни. Вам необходимо доказать Вселенной, что вы способны сами принимать решения и творить свою судьбу самостоятельно. Для этого необходимо чаще помогать тем, кто в этом нуждается, совершать позитивные и созидательные поступки.

Вредные привычки

Сюда можно отнести не только пьянство и курение, но и неряшливость, лень, жадность и многое другое. Когда человек не может с собой совладать, это значит, что над ним берет верх что-то иное. Нечто внешнее не может освободить его и дать ему сил на то, чтобы избавиться от зависимости.

В большинстве случаев речь идет о кармической ошибке, которая вызвала данный сбой. Это не ваши привычки, а участь кого-то другого. В таком случае человеку нужна помощь. Обычно такие привычки уходят раз и навсегда и больше не возвращаются. Если близкие не готовы или не могут оказать помощь, стоит поискать единомышленников где-то еще.

Постоянные сожаления

Вы сожалеете о большинстве своих хороших и нехороших поступков, что напрямую указывает на кармическую ошибку. Ваша жизнь вам не принадлежит, поэтому вам и кажется, что все происходящее необходимо переделать.

В таком случае эксперты рекомендуют пересмотреть свое мнение относительно каких-то поступков и проработать вопрос, нужно об этом сожалеть или нет. Есть вероятность того, что вы сможете вернуть все на круги своя. Все, что в ваших силах изменить, можно исправить, а остальное отпустить. Контроль над ситуацией доступен человеку в разумных пределах, и не стоит жалеть о том, что вне сферы влияния.