Конгресс США рассмотрит резолюцию «о нарушении прав человека» в России

Анастасия Иванова

В США в Конгресс внесли на рассмотрение проект резолюции, в которой содержится призыв к Белому дому принять санкции против российских чиновников, причастных к нарушению прав человека в РФ. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказали в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

Санкции предлагается вводить, в частности, в рамках «акта Магнитского». Кроме того, в документе осуждается «практика политически мотивированных» арестов. Авторы резолюции также призывают «к немедленному освобождению всех, кого называют политическими заключенными в России».

Как отмечает РИА «Новости», в резолюции содержатся обвинения в адрес российских властей в преследовании журналистов, оппозиции, гражданского общества и сторонников религиозных свобод. Российский МИД подобную критику в прошлом отвергал.

«Акт Магнитского» был принят Конгрессом США и подписан президентом Бараком Обамой в декабре 2012 года. Документ предусматривает применение санкционных мер в отношении ряда российских должностных лиц. В их числе — сотрудники силовых ведомств, причастных, по мнению Вашингтона, к смерти в ноябре 2009 года в московском следственном изоляторе «Матросская тишина» юриста фонда Hermitage Capital («Хермитедж кэпитал менеджмент») Сергея Магнитского.