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Курс на евроинтеграцию: в МИД прокомментировали выводы Совета ЕС по "Восточному партнерству"

Курс на евроинтеграцию: в МИД прокомментировали выводы Совета ЕС по "Восточному партнерству"

В Украине с интересом встречают все новости относительно сотрудничества страны в рамках инициативы «Восточное партнерство», в том числе и выводы Совета Европейского Союза по ней, принятые 11 мая.

Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел.

«Разделяем выраженную ЕС приверженность построению с партнерами общего пространства демократии, процветания и стабильности на основе уважения международного порядка и права, включая территориальную целостность, независимость и суверенитет, как это указано в Хельсинкском заключительном акте и Парижской хартии ОБСЕ», — отметили в МИД.

Подчеркивается, что Украина поддерживает подход относительно дальнейшего развития «Восточного партнерства» с учетом особенностей двусторонних отношений ЕС с государствами-партнерами, их приоритетов и потребностей, а также прогресса на пути реформ. Речь идет о преобразованиях, в частности в сфере юстиции и борьбы с коррупцией, а также дальнейшей консолидации демократических принципов.

В ведомстве уверяют, что в своем видении будущего «Восточного партнерства» Украина в дальнейшем будет исходить из своих европейских стремлений и европейского выбора, которые закреплены в Соглашении об ассоциации. Страна настроена на дальнейшее далеко идущее углубление политической ассоциации и экономической интеграции с ЕС, в том числе постепенное присоединение к внутреннему рынку Европейского Союза.

«Считаем углубленное секторальное сотрудничество, расширение взаимной торговли путем полного использования потенциала УВЗСТ, укрепление коннективности и усиления межчеловеческих контактов с ЕС и Восточными партнерами важными составляющими на пути реализации этой цели», — говорится в сообщении.

В сообщении МИД отмечается, что в нынешних реалиях особое значение приобретает сотрудничество ЕС с восточными партнерами по вопросам безопасности, включая борьбу с терроризмом, гибридными и киберугрозами, как это предусмотрено в выводах.

Среди прочего, Украина также будет прилагать все усилия для развития прочного и взаимовыгодного партнерства с ЕС на основе Европейского зеленого соглашения и возможностей Единого цифрового рынка ЕС.

Напомним, Восточное партнерство — направление внешней политики Европейского Союза, которая охватывает 28 стран-членов ЕС и шесть восточноевропейских стран — Украину, Молдову, Грузию, Азербайджан, Беларусь и Армению. Инициатива была формально основана на Пражском учредительном саммите 7 мая 2009 года.

Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одной интересной инициативе ЕС: Еврокомиссия выделении Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи в виде кредитов для борьбы с COVID-19.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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