Леди Гага и Мадонна стали жертвами хакерской атаки

Анастасия Иванова

. На Леди Гагу, Мадонну, Ники Минаж и Брюса Спрингстина напали хакеры и получили данные об их контрактах, личной переписке, адресах электронной почты и телефонных номерах, сообщает NME.

Юридическая контора Grubman Shire Meiselas & Sacks подтвердила информацию о том, что их внутренние службы безопасности подверглись атаке взломщиков.

Похищение информации устроила группа REvil, которую также знают под именем Sodinokibi. Первые сведения об утечке информации появились на прошлых выходных, когда на одном из форумов был выложен фрагмент контракта Мадонны на гастрольный тур Madame X с Live Nation за 2019/2020 год.

Обычно при атаках подобного типа хакеры требуют выкуп у своих жертв и угрожают выложить полученную информацию в Сеть. Пока неизвестно, какие именно требования у REvil/Sodinokibi. Те сведения, которые уже просочились, аналитики называют "пробным выстрелом".