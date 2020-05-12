Лингвист рассказала, насколько наука приблизилась к созданию универсального языка

Алексей Вольцев

"Происходит глобализация — человек стал активно перемещаться. В каком-то смысле, мир стал совсем маленьким: люди не просто путешествуют, но и меняют место работы, место жительства, заводят семью в другой стране. Связи в мире стали более тесными, и поэтому идея создания универсального языка на сегодняшний день кажется наиболее актуальной", — пояснилаВ то же время, нужно понимать, что существует множество самых разных препятствий к созданию единого языка. Можно полагать, что если такой язык удастся создать, то он будет очень простым. Фактически уже сейчас существуют некоторые элементы, понятные всем людям - это эмоджи и стикеры.При этом, по мнению Оскольской, в качестве универсального языка невозможно использовать какой-либо из уже существующих языков сейчас. Связано это с тем, что в каждом из них существует огромное количество достаточно сложных правил и особенностей. Единый же язык должен быть максимально простым.Пока же в качестве международного языка общения используется английский язык. Его большой плюс состоит в том, что в грамматическом смысле он довольно простой, что и обеспечило ему такое широкое распространение. А постоянное усовершенствование переводчиков позволяет достаточно легко в случае необходимости общаться на нем.