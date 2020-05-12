Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Little Big представит на шоу «Евровидения» альтернативную версию песни Uno

Little Big представит на шоу «Евровидения» альтернативную версию песни Uno

Little Big представит на шоу «Евровидения» альтернативную версию песни UnoКадр: Eurovision Song Contest / YouTube

Российская группа Little Big представит на онлайн-концерте «Евровидения» альтернативную версию песни Uno. Музыкальное шоу состоится во вторник, 12 мая на официальном YouTube-канале организаторов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Первого канала.

Уточняется, что музыканты исполнят акустический вариант композиции. А зрителей, которые зайдут на онлайн-трансляцию, будут ждать и другие сюрпризы — специальные номера от стран-участников первого полуфинала конкурса. Например, как обещают представители Первого канала, музыканты из Литвы продемонстрируют, как могла бы звучать песня On Fire, если бы ее пел Элвис Пресли.

Коллектив Little Big должен был представлять Россию на международном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме, однако песенное состязание было отменено из-за пандемии коронавируса.

1 апреля стало известно, что в этом году организаторы «Евровидения» решили провести вместо фестиваля онлайн-концерт.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Врач рассказал о влиянии регулярного поедания мороженого на иммунитет
Врач рассказал о влиянии регулярного поедания мороженого на иммунитет
Александр Петров: «С Машей Ароновой мне понравилось целоваться больше всего»
Александр Петров: «С Машей Ароновой мне понравилось целоваться больше
Лингвист рассказала, насколько наука приблизилась к созданию универсального языка
Лингвист рассказала, насколько наука приблизилась к созданию
Кадыров назначил Вахита Усмаева вице-премьером Чечни
Кадыров назначил Вахита Усмаева вице-премьером Чечни
"Роскосмос" заключил контракт на полет астронавта НАСА на МКС
"Роскосмос" заключил контракт на полет астронавта НАСА на МКС
Нефтяной конкурент России потратит рекордную сумму на борьбу с кризисом
Нефтяной конкурент России потратит рекордную сумму на борьбу с
США признали успехи России в Сирии
США признали успехи России в Сирии
Российская телеведущая объяснила отказ от «бесполезных» масок во время пандемии
Российская телеведущая объяснила отказ от «бесполезных» масок во
В Сети появились первые отзывы о драме "Лицо со шрамом" с Томом Харди
В Сети появились первые отзывы о драме "Лицо со шрамом" с Томом Харди
Little Big представит на шоу «Евровидения» альтернативную версию песни Uno
Little Big представит на шоу «Евровидения» альтернативную версию
Instagram заблокировал сообщение Болсонару о смертности от коронавируса
Instagram заблокировал сообщение Болсонару о смертности от
Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON
Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON

Топ на сегодня

Признать "мебелью-убийцей". В США подали коллективный иск против IKEA
Признать "мебелью-убийцей". В США подали коллективный иск против IKEA
Что пишут в Телеграме: 12 мая
Что пишут в Телеграме: 12 мая
Цветы на могиле гитлеровцев 9 Мая — «лыко в строку пересмотра итогов войны»
Цветы на могиле гитлеровцев 9 Мая — «лыко в строку пересмотра итогов
В Подмосковье строителям придётся еженедельно тестироваться на коронавирус
В Подмосковье строителям придётся еженедельно тестироваться
Подписан договор о строительстве границы на юго-востоке Эстонии
Подписан договор о строительстве границы на юго-востоке Эстонии

Еще по теме

«Евровидение» официально отменили
Little Big выступят на концерте «Евровидения»
"Сочтем, что победили Little Big": Эрнст прокомментировал отмену "Евровидения-2020"
Группа Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»