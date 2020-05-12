Little Big представит на шоу «Евровидения» альтернативную версию песни Uno

Вадим Карасев

Кадр: Eurovision Song Contest / YouTube

Российская группа Little Big представит на онлайн-концерте «Евровидения» альтернативную версию песни Uno. Музыкальное шоу состоится во вторник, 12 мая на официальном YouTube-канале организаторов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Первого канала.

Уточняется, что музыканты исполнят акустический вариант композиции. А зрителей, которые зайдут на онлайн-трансляцию, будут ждать и другие сюрпризы — специальные номера от стран-участников первого полуфинала конкурса. Например, как обещают представители Первого канала, музыканты из Литвы продемонстрируют, как могла бы звучать песня On Fire, если бы ее пел Элвис Пресли.

Коллектив Little Big должен был представлять Россию на международном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме, однако песенное состязание было отменено из-за пандемии коронавируса.

1 апреля стало известно, что в этом году организаторы «Евровидения» решили провести вместо фестиваля онлайн-концерт.