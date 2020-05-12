Любовь Успенская призналась, что узнает о молодежи благодаря «ДОМу-2»

Влада Некрасова

Королева русского шансона ошарашила поклонников неожиданным признанием. Любовь Успенская заявила, что с радостью наблюдает за героями скандальной телестройки. Более того, артистка старается не пропускать ни одного выпуска.

66-летняя Любовь Успенская сообщила, что отвлечься от грустных мыслей ей помогает реалити-шоу «ДОМ-2». По словам певицы, обычно из-за плотного графика у нее нет возможности смотреть телевизор, однако теперь благодаря режиму самоизоляции она может наблюдать за героями любимой передачи.

«Так уж сложилось, просмотр этой программы меня отвлекает и успокаивает. Сейчас настало совсем другое время. Мне интересно смотреть эту программу, потому что хочу понять современную молодежь. Ребята строят отношения по своим правилам и понятиям. В мое время, конечно, было все иначе. Мужчины за меня боролись и выстраивались в очередь!» — написала в личном блоге исполнительница.

Любовь Залмановна отметила, что сейчас же все наоборот — женщины воюют за мужчин. «Мне не очень это нравится, но я хотела бы понять это поколение. Все-таки я родила дочь и мне хочется осознавать, как же она будет строить свою личную жизнь в современных реалиях», — подчеркнула Успенская.

К слову, недавно певица призналась Ольге Бузовой, что с интересом наблюдает за скандальным шоу. Чтобы порадовать артистку ведущая проекта записала видео со съемочной площадки. «Люба, дорогая моя, все ребята передают тебе большой привет. Все очень обрадовались, когда узнали, что ты смотришь «ДОМ-2». Люблю тебя! Сегодня лобное не пропусти, там будет просто огонь», — обратилась теледива к певице.

Отметим, что поклонники Успенской очень удивились ее выбору. Многие посоветовали артистке прекратить тратить драгоценное время на просмотр реалити. «По этой программе вы не поймете молодежь! Это антипример!»; «Лучше сериалы интересные включите»; «Не думаю, что ваша дочь смотрела бы это шоу. Она — умная и хорошая девушка», — эмоционально отреагировали пользователи Сети на признание исполнительницы.

Фото: Legion-Media