Лунный день сегодня 12 мая 2020 года

Вадим Карасев

Провести каждый день удачно помогут рекомендации астрологов, отраженные в лунном календаре. С их помощью будет проще планировать дела на день и отказываться от заведомо провальных идей.

Вторник встречает нас неторопливой энергетикой благодаря убывающей Луне. В этот день спешка и сомнения приведут лишь к дисбалансу, а значит, сутки нужно провести с уверенностью в своих силах и не забывать о том, что внутреннее равновесие может стать спасением в сомнительных ситуациях.

Фаза Луны: 20 лунные сутки пройдут в созвездии Козерога. Энергетика убывающей Луны благоприятна для завершения необходимых дел. В эти сутки астрологи рекомендуют уединение и одиночную работу.

Магнитные бури 12 мая: магнитосфера Земли будет спокойна.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

уединение;завершение дел;медитации;решение вопросов, связанных с недвижимостью;умеренные физические нагрузки;обучение.несдержанность;рискованные поступки;агрессия;чрезмерные траты.

Во вторник эксперты сайта dailyhoro.ru не рекомендуют погружаться в бытовые обязанности с головой. Кропотливая работа забирает силы и хорошее настроение. Лучше заняться тем, что не раздражает. Полив цветов, наведение порядка на рабочем столе или приготовление вкусного ужина не займут много времени.

Что надеть сегодня

Во вторник одежда должна приносить удовольствие, поэтому можно смело надевать что-нибудь удобное, комфортное и доставляющее радость. Наиболее уместными будут зеленые и синие оттенки, которые гармонично впишутся в энергетику этого дня и подарят внутренний комфорт. Уверенность в себе и позитивный настрой создаются из мелочей, а значит, не стоит оставлять без внимания аксессуары. Не помешают и украшения из натуральных материалов, а для защиты можно использовать аметист — минерал, который благотворно влияет на нервную систему.

Финансы и работа в 20 лунный день

Луна убывает, однако в сочетании с Козерогом она создает идеальную энергетику для активной работы. Эти сутки подходят как для завершения дел, так и для планирования, организации будущих встреч и конференций, составления бизнес-планов. Во вторник удача улыбнется тем, кто занят вопросами недвижимости.

Тратить деньги 12 мая стоит обдуманно, не поддаваясь желанию приобрести множество товаров, которых нет в списке первой необходимости. Умеренные траты помогут исключить отток финансов, которые могут пригодиться в самый неожиданный момент.

Любовь и отношения 12 мая

Во вторник поиски отношений могут стать не самым успешным занятием из-за перепадов настроения. Тем не менее день вполне удачен для новых знакомств. Тем, кто находится в поиске второй половинки, стоит позаботиться о привлечении любви с помощью действенных талисманов. Семейные пары могут укрепить отношения, проведя время вдвоем за любимым хобби.

Тем, кто чувствует раздражение и злость, стоит на время уединиться, заняться йогой или прибегнуть к практике медитации, чтобы усмирить эмоции и достичь внутреннего равновесия. Такие упражнения помогут избежать ненужных скандалов и выяснения отношений.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Позитивный настрой во вторник важен. Влияние убывающей Луны в Козероге не лучшим образом сказывается на настроении, провоцируя раздражительность. В этот день с самого утра важно находить прелесть в мелочах, чтобы сутки прошли удачно и без лишней суеты.

Удачен вторник для умеренных физических нагрузок, которые помогают поддержать организм в тонусе и справиться с излишним напряжением. Уместным будет и закаливание, а также любая другая забота об иммунитете.