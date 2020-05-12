Максим Федоренко: Павел Дуров возглавил мировое сопротивление против цифровой гегемонии США

Вадим Карасев

«Сегодня печальный день», заявил Павел Дуров, сообщив, что блокчейн-платформа Telegram Open Network (TON) прекращает свое существование. Программист констатировал отсутствие суверенитета всех стран мира, пока в мире царит глобализация во главе с США. Редактор журнала Внешнеэкономические связи Максим Федоренко считает, что фактически программист возглавил мировое сопротивление против американской цифровой и финансовой гегемонии.

Суд Соединенных Штатов Америки остановил разработку платформы TON и криптовалюты Gram, в которую инвесторы успели вложить $1,7 млрд. Действия американских властей Дуров описал на примере нескольких человек, которые решили разработать золотой прииск и скинулись для этого. Процитируем:

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Именно это произошло с TON – в данном случае прииском, и Gram – золотом, считает программист. Дуров предупредил, что участие команды Telegram в разработке TON закончено.

Максим Федоренко отметил принципиальную позицию Павла Дурова по защите прав общества на свободное получение и распространение информации. Публично озвучив отказ от TON, программист закрывает вопрос с претензиями американских властей и судебными разбирательствами. Однако это ему не мешает реализовать свой проект через другие механизмы.