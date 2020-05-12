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Манекенщик Лаки Блю Смит станет отцом во второй раз

Манекенщик Лаки Блю Смит станет отцом во второй раз

21-летний Лаки Блю Смит поделился с поклонниками радостной новостью — в скором времени он во второй раз станет отцом. Манекенщик опубликовал в инстаграме видео со своей супругой Нарой Пеллман, которая держит в руках снимок УЗИ. Напомним, он также воспитывает дочь Гравити от 29-летней модели Сторми Бри.


 




О том, что Лаки Блю Смит встречается с Нарой Пеллман стало известно в ноябре прошлого года. Именно тогда пара стала постить в соцсетях совместные фотографии. В декабре появились слухи об их помолвке (поводом послужил кадр, на котором Нара продемонстрировала кольцо с бриллиантом на том самом пальце). 22 февраля звезды связали себя узами брака. Свадьба прошла на пляже в Калифорнии.


В прошлом месяце Лаки дал редкое интервью. В нем он рассказал о критике, которой подвергся из-за того, что, по мнению фанатов, редко стал общаться с дочкой Гравити (такие выводы они сделали из соцсетей звезды).


Я не публикую снимки своей дочери в инстаграме. Я хочу, чтобы у нее было детство, прежде чем представить ее публике. Она только учится говорить сейчас. Ей всего два с половиной года. Раньше я постил ее фото, но потом решил, что это больше не имеет смысла, я хочу, чтобы это было ее решением. Пользователи сети решили, что я больше с ней не общаюсь. Однако у нас со Сторми опека 50/50,

— сказал он L'Officiel.


Лаки Блю Смит и Сторми Бри с дочкой

Лаки Блю начал свою карьеру модели в 12 лет. Тогда он появился в японском Vogue Hommes. С тех пор он успел поработать с Кельвином Кляйном и Томом Фордом. А вот его новоиспеченная супруга только-только подписала контракт с агентством IMG и делает первые шаги в модельном бизнесе.

В прошлом году Лаки спросили, какой совет он может дать тем, кто хочет покорить подиум.

Лучший совет, который мне когда-либо давали, я получил от мамы и папы. Он звучит так: "Просто будь собой". Также будьте очень милыми и уверенными в себе, всегда будьте приветливыми со всеми, кто находится на съемочной площадке, а не только с фотографом или стилистом. Со всеми,

— сказал он.

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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