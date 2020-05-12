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Медоносных пчел рекомендуют подкармливать цианобактериями

Медоносных пчел рекомендуют подкармливать цианобактериями

Микроскопические цианобактерии могут стать ценным дополнительным источником пищи для медоносных пчел, утверждают ученые из Сельскохозяйственной исследовательской службы Министерства сельского хозяйства США.

Плохое питание становится основным фактором гибели колоний медоносных пчел, так как недоедание усиливает вредное воздействие паразитов, болезней и пестицидов. Сокращение природной среды обитания, распространение монокультур в сельском хозяйстве способствуют уменьшению источников пыльцы, необходимой пчелам для питания.

Энтомологи Винсент Ричильяно (Vincent Ricigliano) и Майкл Симон-Финстром (Michael Simone-Finstrom) протестировали в качестве подкормки для пчелиных семей бактерию Arthrospira platensis, известную под названием спирулина. Она принадлежит к цианобактериям, которых называют еще сине-зелеными водорослями. В природе эти нитевидные бактерии плавают в воде тропических водоемов Америки, Африки и Азии, порой размножаясь в большом количестве. В ряде регионов мира спирулина с древних времен использовалась в пищу. Высушенная сине-зеленая водоросль содержит 51–71 % белка.

По словам исследователей, спирулина богата аминокислотами и липидами, необходимыми для пчел, а их концентрация соответствует содержанию этих веществ в образцах пыльцы, а также содержит пребиотики, которые поддерживают рост полезных кишечных бактерий у пчел. «Наша работа представляет собой новаторский взгляд на питательные и функциональные свойства микроводоросли и на то, насколько она соответствует необходимому для полноценной замены пыльцы для медоносных пчел», — пояснил Ричильяно. Ученый считает, что спирулина поможет пчеловодам поддержать своих пчел в периоды нехватки пыльцы. Уже начато тестирование такой подкормки в полевых условиях.

Работа опубликована в журнале Apidologie.

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По материалам: polit.ru

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