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Минкультуры: музеи в РФ могут открыться в середине июля

Минкультуры: музеи в РФ могут открыться в середине июля
Министерство культуры будет принимать решение о возобновлении работы музеев, исходя из эпидемиологической ситуации, в контакте с главами регионов и по согласованию с Роспотребнадзором, при благоприятном сценарии музеи откроются в середине июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"В настоящее время министерство культуры подготовило и направило в правительство РФ дорожные карты, в которых прописаны фазы возвращения музеев, театров, библиотек к полноценной жизни. Указанные дорожные карты проработаны детально с федеральными учреждениями, всеми лидерами отрасли: отдельно в отношении музеев, а также библиотек, отдельно в отношении театров", – говорится в сообщении.

Отмечается, что дорожные карты разбиты на этапы, а начало их реализации зависит от снятия ограничительных мер.

"Говорить о нормальной жизни музеев можно с того момента, когда будет разрешено выйти на свои рабочие места всему коллективу или хотя бы большей части сотрудников", – отметили в министерстве.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, перед музеями будут стоять следующие первоочередные задачи: завершить подготовку выставок и экспозиций к открытию, отказавшись от всего, что не приоритетно и излишне затратно, провести тотальную дезинфекцию всех помещений, причем в несколько этапов, закупить необходимые средств защиты сотрудников и посетителей, исходя из того, что посетители должны будут приходить в музей в собственных масках.


"Средства температурного контроля, запасные маски и санитайзеры должен обеспечить музей; произвести расчет предельного количества посетителей с учетом необходимой двухметровой дистанции между людьми по каждому залу музея, а также снабдить помещения информационными табличками и нанести соответствующую разметку на всем протяжении следования посетителей – от входа до выхода; неоднократно протестировать всю систему санитарной безопасности; обеспечить своевременное информирование граждан как о новых правилах посещения музея, санитарных нормах, так и о новых проектах, которыми музеи будут встречать своих посетителей", – добавили в Минкультуры.

Кроме того, по мнению ведомства, важно показать, что музеи со всей ответственностью подходят к вопросам безопасности посетителей, чтобы люди не боялись приходить. Отмечается, что на всех этапах важна маркетинговая работа при подготовке к открытию, включающая и информирование, и точный выбор выставок-открытий, которые "зацепят" и надолго удержат интерес к музею.

"Важна и ценовая политика. Например, Государственный исторический музей и Российский этнографический музей уже практикуют продажу по специальным ценам билетов с открытой датой на весь год вперед. Это позволяет институциям прощупать объем своей аудитории. Если 1 июня не будут продлены ограничительные меры, появится надежда на оптимистичный сценарий, при котором возможный старт открытия музеев – середина июля", – отметили в ведомстве.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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