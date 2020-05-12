Мишустин идет на поправку и продолжает работать

Алексей Вольцев

Участие премьера Михаила Мишустина, у которого подтвержден коронавирус, в совещании у президента Владимира Путина 11 мая не планировалось, заявил пресс-секретарь главы кабмина Борис Беляков, отметив, что его руководитель продолжает лечение, передает ТАСС.

«Михаил Владимирович продолжает проходить плановое лечение в одном из государственных медицинских учреждений. Врачи отмечают положительную динамику в состоянии его здоровья», — рассказал Беляков.

Премьера госпитализировали 30 апреля, и сейчас он работает в удаленном режиме, проводя совещания по телефону или в режиме видеоконференций.

«Меры, подготовленные правительством для поддержки экономики и граждан, в том числе этапность постепенного выхода из режима ограничений, введенных из-за коронавируса, были согласованы с председателем правительства», — добавил Беляков.