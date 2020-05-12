Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Мужчина атаковал репортершу расистскими оскорблениями и сорвал прямой эфир

Мужчина атаковал репортершу расистскими оскорблениями и сорвал прямой эфирСима КотечаФото: BBC

Репортерша телеканала «Би-би-си» Сима Котеча (Sima Kotecha) подверглась оскорблениям на расовой почве за секунды до выхода в прямой эфир. Об этом сообщается на сайте вещателя.

Котеча должно была опрашивать людей на улицах города Лестер. Перед самым включением неизвестный обругал журналистку, членов ее команды и гостя, с которым она собиралась проводить интервью. В результате он сорвал прямой эфир.

Руководство телеканала сообщило об инциденте в полицию и отметило, что не собирается проявлять толерантность по отношению к расизму. Атаковавшему команду Котечи британцу уже предъявлены обвинения.

Репортерша также объяснила ситуацию в Twitter. «Да, я в ярости», — отметила она. Котеча принесла извинения гостям эфира и зрителям за невозможность провести интервью, так как «выкрикивающий отвратительные слова мужчина» помешал общению.

В апреле корреспондент ГТРК «Дагестан», местного филиала ВГТРК, Назира Алиева попыталась записать на камеру стендап. Съемкам помешало повышенное внимание местных жителей. Запись короткого монолога для сюжета о событиях 1991 года в республике привлекла мужчин, которые начали кричать и сигналить журналистке.

# Главные новости
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Беременных россиянок призвали шить себе маски перед посещением врача
Беременных россиянок призвали шить себе маски перед посещением врача
Вирус лишает работы, антитела — дискриминируют: «Игра в русскую рулетку»
Вирус лишает работы, антитела — дискриминируют: «Игра в русскую
Стало известно о большой пенсии Юрия Стоянова
Стало известно о большой пенсии Юрия Стоянова
Жириновский считает, что тему голосования по Конституции можно "снять"
Жириновский считает, что тему голосования по Конституции можно "снять"
Сама родила, сама перерезала пуповину. Интимные подробности родов жены Андрея Черкасова
Сама родила, сама перерезала пуповину. Интимные подробности родов
Более 19 тысяч древних предметов было конфисковано у нелегальных торговцев
Более 19 тысяч древних предметов было конфисковано у нелегальных
Мужчина атаковал репортершу расистскими оскорблениями и сорвал прямой эфир
Мужчина атаковал репортершу расистскими оскорблениями и сорвал прямой
В Краснодарском крае возобновили работу предприятия АПК и промышленности
В Краснодарском крае возобновили работу предприятия АПК и
Россиянина посадили в тюрьму за сбор жуков на Шри-Ланке
Россиянина посадили в тюрьму за сбор жуков на Шри-Ланке
Поклонская рассказала о попытке ее отравить
Поклонская рассказала о попытке ее отравить
Предложен новый план спасения экономики России
Предложен новый план спасения экономики России
В Москве подписано соглашение об оказании помощи Южной Осетии
В Москве подписано соглашение об оказании помощи Южной Осетии

Топ на сегодня

Сбербанк выдаст льготные кредиты пострадавшим от коронавируса компаниям
Сбербанк выдаст льготные кредиты пострадавшим от коронавируса
СМИ: Военные США проинспектировали нефтеместорождения в Сирии
СМИ: Военные США проинспектировали нефтеместорождения в Сирии
Путин призвал смягчать ограничения при соблюдении мер безопасности
Путин призвал смягчать ограничения при соблюдении мер безопасности
Президент РФ: число тестирований на коронавирус к середине мая будет удвоено
Президент РФ: число тестирований на коронавирус к середине мая будет
Политолог оценил слова Климкина о праве России отмечать День Победы
Политолог оценил слова Климкина о праве России отмечать День Победы

Еще по теме

Прямой эфир - Андрей Малахов: Саакашвили перешёл все границы (15.09.2017)
Прямой эфир - Андрей Малахов. Марк Розовский ответил на обвинения (07.03.2018)
Котенок прервал прямой эфир американского телеканала
Прямой эфир - Андрей Малахов. Последнее интервью внучки Брежнева (09.01.2018)