Мужчина атаковал репортершу расистскими оскорблениями и сорвал прямой эфир

Вадим Карасев

Сима КотечаФото: BBC

Репортерша телеканала «Би-би-си» Сима Котеча (Sima Kotecha) подверглась оскорблениям на расовой почве за секунды до выхода в прямой эфир. Об этом сообщается на сайте вещателя.

Котеча должно была опрашивать людей на улицах города Лестер. Перед самым включением неизвестный обругал журналистку, членов ее команды и гостя, с которым она собиралась проводить интервью. В результате он сорвал прямой эфир.

Руководство телеканала сообщило об инциденте в полицию и отметило, что не собирается проявлять толерантность по отношению к расизму. Атаковавшему команду Котечи британцу уже предъявлены обвинения.

Репортерша также объяснила ситуацию в Twitter. «Да, я в ярости», — отметила она. Котеча принесла извинения гостям эфира и зрителям за невозможность провести интервью, так как «выкрикивающий отвратительные слова мужчина» помешал общению.

В апреле корреспондент ГТРК «Дагестан», местного филиала ВГТРК, Назира Алиева попыталась записать на камеру стендап. Съемкам помешало повышенное внимание местных жителей. Запись короткого монолога для сюжета о событиях 1991 года в республике привлекла мужчин, которые начали кричать и сигналить журналистке.