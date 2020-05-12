На Кубани в работе курортной сферы появятся изменения

Вадим Карасев

В Краснодарском крае запланировано, что с 1 июня откроются санатории, работающие по медицинской лицензии.

Во всех санаториях основным условием для ведения деятельности будет соблюдение всех требований и рекомендаций Роспотребнадзора, сообщает правительство Краснодарского края.

Если в каком-то из санаториев выявится хотя бы один заболевший COVID-19, то его переведут на режим обсерватора. При этом, общественные места и пляжи останутся закрытыми для посещения. Прибывшие на отдых в санатории туристы смогут находиться только на их территории.

Правительство Краснодарского края обращает внимание, что курортный сбор не будет взиматься до 1 января 2021 года.

В качестве помощи организациям и ИП, занятым в курортной сфере, в 2020 году предполагается ввести региональные меры поддержки.

Одной из таких поддерживающих мер будет снижение на 50% арендной платы за недвижимость и земельных участков, которые находятся в государственной или муниципальной собственности.

По предварительной оценке, это позволит таким организациям сэкономить порядка 800 миллионов рублей.