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На Сахалине и Курилах начался поэтапный выход из режима самоизоляции

На Сахалине и Курилах начался поэтапный выход из режима самоизоляции

С сегодняшнего дня в Сахалинской области разрешены прогулки с детьми, возобновлены занятия в спортивных секциях, в семи муниципалитетах области открылись детские сады и общеобразовательные школы. Также заработали некоторые объекты торговли и сервиса, имеющие отдельный вход. Об этом сообщает администрация региона.

Указ о смягчении режима самоизоляции подписал губернатор Валерий Лимаренко. Он принял такое решение потому, что в области темп прироста заболеваемости — один из самых низких по стране. По словам главы региона, добиться таких результатов помогла многоуровневая система контроля за гражданами, которые прибывают на остров.

«Все люди, которые прилетают к нам из других регионов, попадают в двухнедельную изоляцию, проходят несколько тестирований на Covid-19, в обязательном порядке им делают компьютерную томографию легких», — пояснил Лимаренко.

Детские сады возобновили работу лишь в тех муниципалитетах, где не было выявлено зараженных. Там же за парты вернутся ученики одиннадцатых классов. При этом в классах не должно быть более 15 человек и все обязаны носить маски.

Спортивные тренировки также возобновляются при серьезных ограничениях по количеству людей. К примеру, в помещении площадью до 50 квадратных метров могут заниматься только пять человек, а если площадь превышает 200 «квадратов», то разрешается участие 30 спортсменов.

Кроме того, в регионе вводятся цифровые пропуска.

«Ко мне обращаются сахалинцы и курильчане с просьбой „закрыть регион“. В то же время нам необходимо обеспечить производственный процесс, работу важных отраслей экономики. Поэтому было принято решение ограничить въезд в Сахалинскую область и ввести цифровые пропуска», — пояснил губернатор.

Теперь на Сахалин могут приехать только люди, которые там официально зарегистрированы, либо же приглашенные в регион на работу и имеющие цифровой пропуск.

Как сообщало ИА Newstes , накануне, 11 мая, президент России Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней и начале выхода из самоизоляции. При этом каждый регион должен самостоятельно принимать решение о смягчении ограничений, исходя из эпидемиологической ситуации.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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