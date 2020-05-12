НАБУ завершило расследование по делу о причинении 13,7 миллионов убытков "Электротяжмашу"

Лидия Мартынова

Национальное антикоррупционное бюро Украины завершило досудебное расследование по делу о причинении 13,7 миллионов убытков государственному предприятию "Электротяжмаш".Об этом в пресс-релизе сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура."Сегодня материалы дела открыты всем подозреваемым по делу - двум заместителям директора ГП "Завод "Электротяжмаш", начальнику управления "Завода "Электротяжмаш", конечному бенефициару чешской компании-участницы схемы, а также директору чешской компании-участницы и их защитникам", - указывается в сообщении.После ознакомления с материалами дела обвинительный акт будет направлен в Высший антикоррупционный суд.По данным досудебного расследования, в 2017 году должностные лица "Электротяжмаша" при посредничестве подконтрольной им компании, зарегистрированной в Праге, организовали продажу запасных частей компании. Как установило следствие, запчасти, которые "Электротяжмаш" продал чешской компании за 600,3 тыс евро, были затем проданы литовской компании почти вдвое дороже - за 1 млн 220 тыс евро. В результате "Электротяжмаш" недополучил 13,7 млн грн.Двум заместителям директора и начальнику управления ГП "Завод "Электротяжмаш", а также конечному бенефициару и директору чешской компании объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.21 марта суд избрал в качестве меры пресечения заместителю директора завода и начальнику управления "Завода "Электротяжмаш" содержание под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения 1 млн гривен залога. Бенефициар чешской компании, участвовавшей в схеме, взят под стражу с возможностью внесения залога 8 млн 408 тыс грн.Заместитель директора "Электротяжмаша" по производству - помещен под круглосуточный домашний арест.